Byl skvělý manipulátor, říká Šilhánová o bývalém partnerovi Koukalovi

„Chtěla bych tímto poděkovat bývalému příteli Petrovi. Díky tomu, co jsem s ním prožila, jsem potkala svého manžela. S Járou vychováváme úžasnou dceru Johanku a svatbu jsme měli v kostele před Bohem, takže věřím, že je to na furt,“ začala moderátorka část věnovanou vztahu s Koukalem, který je nyní manželem bývalé biatlonistky Gabriely Koukalové.

Šilhánová prozradila, že bývalý badmintonista ji rok uháněl, ale ona s ním nejdřív nechtěla mít nic společného, protože ho předcházela pověst kluka, který je tu pro každou holku. „Chápejte to doslova. Nakonec jsem se do něj zamilovala v období, kdy si procházel hodně těžkou osobní krizí. Sama jsem se nabídla, že mu pomůžu překonat jeho vážné zdravotní problémy, a myslela jsem si, že si srovnal životní hodnoty a změnil se. No jo, byla jsem blbá. Dál dělal přesně to, co se o něm tradovalo, a to ve velkém,“ tvrdí Šilhánová.

V tom období Koukal bojoval s rakovinou varlat a snažil se o nemoci šířit osvětu. Založil také projekt STK pro chlapy, který měl přimět muže k samovyšetřování varlat.

Vztah Šilhánové s Koukalem skončil po dvou a půl letech, když zjistila, že ji podvádí i s její kadeřnicí. „Bral si ji dokonce k nám domů. Neměl potřebu si ani zaplatit hodinový hotel nebo penzion a já chtěla zvracet ještě dlouho poté, když jsem si představila, co se u nás doma muselo dít. Ta holka se do něj zamilovala, takže mi nakonec sama o všem řekla. Došlo mi, že zdaleka nebyla jediná,“ pokračuje Šilhánová.

Badmintonista po rozchodu moderátorce tvrdil, že navštěvuje doktory, že jde o hlubší problém, se kterým mu neumí pomoct ani odborníci. Brečel před ní vždy a často, používal sebelítost jako zbraň. „Párkrát přišla sebemrskačská zpráva o tom, jak obdivuje lidi, jako jsem já, kteří ostatním neubližují a můžou se na sebe každý den podívat do zrcadla. Hodně hrál na city, ve finále byl přitom spokojený a jen se mnou manipuloval. Zatímco se litoval, mě dostal do stavu, kdy jsem sama musela vyhledat odbornou pomoc,“ přiznala.

„Po rozchodu jsem se ale stejně zavřela na tři dny doma a jen jsem pila a zvracela, pořád dokola. Ta představa, že jsem byla součástí jeho orgií, mě nutila dostat ze sebe všechno ven, abych se pročistila,“ tvrdí s tím, že až zpětně jí došlo, že jsem mu vlastně od začátku nevěřila. Třikrát se v průběhu vztahu rozešli.

„Expřítel byl skvělý manipulátor a nejspíš se najde část lidí, která jeho schopnosti bude obdivovat, protože v tom byl fakt třída. Byl chytrý, uměl mluvit, navíc vynikal v intimních záležitostech, kde se nebál být absolutně otevřený. Neoblouznil jen mě a svoje milenky, ale i mé kamarádky, které mi nejdřív záviděly, že mám vedle sebe člověka, který je pozorný, milý a snese mi modré z nebe. Převezl i moji mámu, která studovala psychologii, byla z toho podobně špatná jako já, protože nic nepoznala,“ dodala Šilhánová s tím, že nejde o veřejnou mstu vůči expříteli, ale naopak. Co prožila, má pro ni smysl a i díky tomu poznala člověka, kterému věří. Tím je její manžel, se kterým se moderátorka poznala během rozhovoru v televizi Prima.