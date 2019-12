Mám láskyplného muže, říká Šafářová a chlubí se těhotenským bříškem

„Den po dni více obdivuji přírodu a to, jakým zázrakem počíná a přináší nový život. Těhotenství přináší pro ženu spoustu změn jak na těle, tak na duši, které jsou i nejsou příjemné. Nevolnosti, rostoucí tělo na všech „těch” partiích, otékání, dušnost, bezmoc si zavázat boty, pláč u filmu, který ani není tak dojemný, únava...,“ napsala Lucie Šafářová ve svém středečním příspěvku na sociálních sítích.

Na fotografii s partnerem Tomášem Plekancem se tenistka pochlubila svým těhotenským bříškem. „Patří k tomu však i pohled na ten malý špendlík, kterému za chvíli tluče srdíčko, pak má nožky, ruce a najednou kope a tančí v mém břiše lambady, že se ani nestačím divit, kde bere tu sílu!“ pokračuje Šafářová a popisuje, že pro sportovkyně je těhotenství ještě o trochu větší změna než pro ostatní nastávající matky.

„Žena se nemůže hýbat tak, jak je zvyklá celý život. Přibere kila, která nikdy neměla, a místo toho, aby byla tvrdá a bojovná, se mění na měkkou a jemnou ženu, která má úplně jiné priority,“ říká a dodává, že ač každá žena prožívá těhotenství trochu jinak, zároveň si jím všechny procházejí podobně. „Nemusíme přece být stále krásné a perfektní. To je trend doby a proč vlastně? Krása je relativní pojem...,“ míní Šafářová a chválí svého partnera, hokejistu Tomáše Plekance.

„Muži s námi v tomto období někdy musí být o to více trpěliví a láskyplní. Já děkuji, že mám doma takového muže, který mi je oporou po celý čas. Těším se, jaká bude ta další etapa, až tu malá bude s námi, a jsem vděčná za celé to období rostoucího bříška,“ dodává Šafářová s tím, že to krásné s sebou vždy nese i to náročnější. „Asi proto, abychom to krásné uměli opravdu ocenit a prožít o to víc.“

Tomáš Plekanec loni v srpnu na sociálních sítích oznámil, že se po sedmi letech manželství rozešli se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Mají spolu dva syny, čtyřletého Adama a Matyáše, který ve středu slaví své osmé narozeniny.

Následovaly výměny názorů přes sociální sítě, média i právníky a rozvádějící se manželé se obviňovali z krachu vztahu, řešil se rozvod v Kanadě, návrat do Česka i noví partneři.

Hokejista s tenistkou Lucií Šafářovou čeká prvního společného potomka, který by se měl narodit v polovině prosince. Už dřív uvedl, že jeho přítelkyně není důvodem rozpadu jeho manželství.