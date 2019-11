Jsem ráda, že to bude holčička. Těším se, až ji poprvé uvidím, říká Šafářová

„Nebojím se ničeho, těším se. Hlavně, aby to miminko bylo zdravé, a všechno bude dobré. Když člověk vidí to malé mimčo, je to krásný pocit,“ svěřil se dvojnásobný otec Tomáš Plekanec v rozhovoru pro Top Star.



„Jak říká Tomáš, hlavně, aby to bylo zdravé. Je to mé první dítě, takže jeho pohlaví mi bylo celkem jedno,“ souhlasí jeho partnerka Lucie Šafářová. „Ale za holčičku jsem raději. Nejvíce se těším, až ji poprvé uvidím,“ přiznává.

Hokejista prý tenistce často ochotně radí ohledně výběru věcí pro miminko. „Tomáš už má zkušenosti, takže do toho mluví. Těším se na to, co přijde. Myslím, že mateřství je nejkrásnější období. Nebo alespoň doufám, že bude,“ dodala Šafářová.

Tomáš Plekanec loni v srpnu na sociálních sítích oznámil, že se po sedmi letech manželství rozešli se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Mají spolu dva syny, čtyřletého Adama a sedmiletého Matyáše.

Následovaly výměny názorů přes sociální sítě, média i právníky a rozvádějící se manželé se obviňovali z krachu vztahu, řešil se rozvod v Kanadě, návrat do Česka i noví partneři.

Hokejista s tenistkou Lucií Šafářovou čeká prvního společného potomka, který by se měl narodit v polovině prosince. Už dřív uvedl, že jeho přítelkyně není důvodem rozpadu jeho manželství.