Šafářová a Plekanec drží v karanténě diety a cvičí. Ukázali i dceru Leontýnku

„Každý jsme teď doma sami a přitom jsme spolu víc než kdy jindy! Často selháváme, protože nefungujeme jako celek. Ničíme si naši planetu, znečišťujeme a pustošíme a pak se divíme, co nám to vrací a proč,“ napsala Lucie Šafářová v jednom z příspěvků na sociálních sítích.



„Teď nás něco, co ani nevidíme, zastavilo a máme čas se zamyslet, co je vlastně důležité. Můžeme to zastavit jen tehdy, když budeme fungovat jako celek. Zvládneme to? Co myslíte? Děkuji všem, co pomáhají,“ dodala.

Bývalá tenistka s partnerem Tomášem Plekancem, útočníkem hokejové Komety, zkoušejí různé diety. Společně cvičí. Nedávno dokonce Lucie Šafářová vzala holicí strojek a upravila příteli účes.

„Karanténu snášíme docela dobře. S Tomem jsme začali cvičit. On se snaží formu udržovat a já se do ní zkouším vrátit,“ svěřila se Šafářová v aktuálním velkém rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz.

Před pár dny se šťastní rodiče pochlubili na Instagramu fotkou, na které jsou společně se svou dcerou Leontýnkou. Snímek okamžitě získal tisíce lajků a mnoho pochvalných komentářů. „Překrásná rodina aneb když láska je silnější než cokoliv,“ napsala například manželka tenisty Lukáše Rosola, bývalá tenistka Petra Rosolová.

Tomáš Plekanec má již dva syny z manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou (40), osmiletého Matyáše a Adama, který letos oslaví páté narozeniny. „V žádném případě to není tak, že si s Luckou zakládám novou rodinu a starou opouštím. Manželství nevyšlo, to se stává. A než mít jednu rodinu, kde to neklape, je přece lepší vytvořit novou, funkční. A do ní budou kluci samozřejmě patřit taky,“ uvedl Plekanec v minulosti v jednom z rozhovorů.