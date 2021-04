Někdo se chce bavit, já chtěla rodinu, říká o 30 let mladší partnerka Matuše

„Jsem vděčný, že se nám narodila krásná holčička. Rodinu jsem vždycky moc chtěl,“ svěřil se Bohuš Matuš v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách. „Každý to má v mém věku v hlavě jinak. Někdo se chce bavit a chce si užívat diskotéky, někdo jako já chce mít brzy rodinu. Jsem takto moc šťastná,“ dodává jeho partnerka Lucie Palkaninová.

Po boku tehdy patnáctileté dívky se zpěvák začal objevovat na veřejnosti už před třemi lety. Lucie byla nejdříve prezentována jako Matušova fanynka, později kamarádka a pak přítelkyně. Dnes je matkou jejich společného potomka.

„Když jsme se seznámili, určitě jsem si rodinu nepředstavoval. Dlouho jsme se poznávali. Ale teď jsem za to strašně rád. Úplně se mi změnilo myšlení a všechno vidím jinak,“ popisuje Bohuš Matuš a dodává, že jeho partnerka je zodpovědnou a úžasnou matkou.

„Moc mile mě to překvapilo. Je fantastická. Jsem rád, že jsem si vybral dobře. Moc jsem tomu nevěřil, protože jsme předtím měli králíčka Ouška a o toho jsem se staral já,“ vysvětluje zpěvák a dodává, že dalším potomkům se nebrání. „Moc to neplánujeme. Jak to přijde, tak to přijde,“ říká.

Svatba by se měla konat už letos v květnu, kdy oslaví Lucie Palkaninová osmnáctiny. Rádi bychom se vzali v rodinném parku pro rodiny s dětmi, abychom v dnešní těžké době podpořili jeho majitele,“ dodal Matuš.

Zpěvák a jeho přítelkyně se dali dohromady na jaře 2018 v Divadle Hybernia, kde Bohuš Matuš zpíval. Mladičká dívka k němu tehdy přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob. Kvůli velkému věkovému rozdílu jsou partneři často terčem kritiky.