Lucie Bílá se pochlubila prstýnkem: Radek dělá můj život neobyčejně krásný

„Je to snad 100 let, co jsem zpívala „láska je láska“ a myslela si, že o ní vím všechno. Poznala jsem ji v mnoha barvách a skloňovala ve všech pádech, ale přišla až v té chvíli, kdy jsem se o ni přestala snažit, pochopit ji a hledat, a je nádherná a za odměnu,“ napsala Lucie Bílá na Instagram.

„Kamarádky moje, dámy, ženy, slečny, nevzdávejte to… Pošlete všechny nevhodné muže k šípku a nechte se objevit tím, kterého jste si vysnily. Opravdu to funguje. Dnes jsou to 2 roky, co mi ten můj „vysněný“ navlékl na prst zásnubní prsten a bez papírování a svatebních zvonů se stal mým vyvoleným a dělá můj život neobyčejně krásný,“ doplnila své vyznání.

Lucie Bílá byla vdaná už dvakrát. Po rozchodu s producentem Petrem Kratochvílem, s nímž má syna Filipa, si v roce 2002 vzala pozounistu Stanislava Penka, manželství trvalo pouze rok. Roku 2006 se vdávala za zpěváka Václava Noida Bártu, se kterým byla dva roky. Po pětiletém vztahu s podnikatelem Petrem Makovičkou se jejím partnerem stal Radek Filipi, s nímž se v listopadu 2017 i krátce rozešla.