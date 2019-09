Jsme svoji i bez papíru, říká Lucie Bílá o vztahu s Radkem Filipim

„Kdybych si to už nezkusila, a vlastně i on, tak bychom už asi dávno byli svoji. My jsme svoji i bez toho papíru. Nebrala bych to jako téma. Je ale logické, že se všichni ptají, a asi by se jim to i líbilo. Já bych ale asi nespěchala,“ řekla Lucie Bílá.

I když svatbu úplně nevyloučila, tentokrát by na to prý nespěchala, jako to bylo v případě svateb s pozounistou Stanislavem Penkem a zpěvákem Václavem Noidem Bártou. „Jednou to bylo ve zmatku a podruhé proto, že jsem chtěla, aby respektovali někoho, koho vedle mě nerespektovali. A to asi nejsou dobré motivace ke svatbě,“ uvedla.

Svého současného partnera si nemůže vynachválit ani po pracovní stránce. Radek Filipi je totiž jedním ze dvou zpěvaččiných road manažerů. „Být road manažer Bílé není žádná bžunda. Být partnerem je velká honička, ale road manažer, který se stará o všechno, abych někam přijela včas, měla dobrou náladu, připravené věci, kostýmy, jeviště, jídlo, pití na jevišti... Když ke mně nastoupil můj bratr, tak po čase říkal, že kdyby věděl, kolik je u mě práce, že by radši jel do dolů,“ prozradila zpěvačka.

„Vždycky to měli se mnou partneři těžké. Ale tady ten mi přijde, že si to vychutnává, že ho to baví. Není to pro něj žádný problém. Ale je to i tím, že jsme skloubili i to partnerství,“ dodala Bílá. „Děkuju mu i za to, a pro chlapa to není moc jednoduché, že nikdy neodmítne ani fanoušky, když se s ním chtějí fotit.“

Lucie Bílá přitom o vztah s ním nejdřív nestála. „Nebylo to jednoduché, nevěřila jsem tomu, utíkala jsem mu, kličkovala jako zajíc. On si mě ale stejně nenechal utéct a já po té zamilovanosti nebo okouzlení, které bylo na začátku, jsem tomu začala věřit. Od té doby, tedy dva roky, je to nádherné. Uvidíme, jak to bude dál,“ uzavřela Lucie Bílá v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou, který vysílá stanice Óčko STAR premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00.