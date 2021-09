Po sexuální scéně s Cinou jsem tři dny nemluvil, přiznává Luboš Veselý

„Měl bych takové scény zvažovat, ale vzniklo to tak, že mi zavolal režisér Bebjak, že má pro mě hezkou roli, a protože jsem s ním už dělal a byla to hezká práce, řekl jsem mu rovnou, že to beru,“ svěřil se Luboš Veselý v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

„Pak mi volal manažer, že přečetl scénář, na penězích jsme se domluvili, říkám, výborný. Ptal se mě, jestli jsem to už četl, a protože jsem řekl, že ne, informoval mě, že tam mám nějakou lupačku, to je brněnský výraz pro sexuální scénu. A že to je s chlapem a že je tam všechno. Bez dubléra, všechno my,“ vysvětluje herec.

„Nebylo to ještě podepsané, ale já jsem dal slovo a chtěl jsem ho dodržet. Po natáčení jsem doma tři dny nemluvil, paní mě nechala, že se snad vzpamatuju. Pak se všechno vrátilo do normálních kolejí, pravidelný sex, ano,“ popsal Veselý okolnosti opravdu odvážné scény s Janem Cinou s tím, že jeho partnerka, herečka Bohdana Pavlíková, je velmi tolerantní.

Toleruje prý i jeho dost nákladný koníček, sbírku vojenských uniforem a artefaktů, který má i navzdory zkušenosti se šikanou na vojně. „Vzali mě na konzervatoř, ale tam jsem zlobil, ve třeťáku jsem odešel a šel jsem na vojnu. Měl jsem trvalé bydliště v Ostrově u Karlových Varů a rukoval jsem v Prešově,“ říká.

Později šel k průzkumákům. „Nebyla to pěkná vojna, zažil jsem i šikanu, zažil jsem dost opravdu drsného a říkal jsem si, že na sebe už nikdy nevezmu zelenou. Ale postupem let jsem se nějak zbláznil a jsem v období, že mám doma uniformy,“ popisuje.

„Sbírám výsadkáře, 60. a 70. léta, jehličí... Zasvěcení ví, co to znamená, to jsou maskáče s těma čárkama. Moje paní je hodně nešťastná, je v tom už hodně peněz. Sbírám i odznaky, nášivky z tohohle období. Chybí mi dalekohled DI6, dvě nášivky, paraplíčka, kosočtverec, v tom je padáček, křídla to má, jsou tři řady. Z hnědé druhá řada, z černé první řada.

Prosím vás, hlaste se, najdete mě ve Švandově divadle. Jinak to mám skoro kompletní, mám už asi i osm baretů. Pak přestanu utrácet a moje paní bude mít na boty a na šaty,“ dodává se zaujetím Luboš Veselý.



