Česká topmodelka Linda Vojtová je poprvé maminkou

„River Sason, narozen 4. června 2021. Budu tě milovat do konce života, můj malý chlapečku. Obrovské díky patří mému úžasnému, podporujícímu, milujícímu manželovi Joshuovi, mé dule, doktorům i sestřičkám,“ napsala k fotografii na Instagramu Linda Vojtová.

Koncem února se česká topmodelka pochlubila, že je vdanou paní. Jejím manželem je finančník, generální ředitel a zakladatel investiční společnosti Magna i výkonný filmový producent Josh Sason.



Vojtová a Sason se vzali na konci ledna a obřad byl kvůli koronavirové pandemii online. Za svědky jim šli ženichův bratr se snoubenkou. Modelka se měla původně vdávat loni v létě v Izraeli a kvůli tomu konvertovala k judaismu. Svatební plány nakonec museli změnit.

Zprávy o těhotenství rodačky z Prahy se provalily loni v prosinci, když topmodelka nepřiletěla ze Spojených států na pohřeb svého dědečka, hudebního skladatele Vadima Petrova. Měli spolu blízký vztah a modelka dokonce pro něj zorganizovala několik pražských koncertů.

Nepřiletěla ovšem nejen kvůli komplikovanému letu z New Yorku, ale i těhotenství. Vše vysvětlila stuha na věnci, který nechala do Prahy zaslat: „Nikdy nezapomeneme. Linda, Josh a nenarozený pravnouček.“



Linda Vojtová, která v roce 2000 vyhrála jako první Češka světové finále soutěže Elite Model Look, žije v New Yorku už devatenáct let. S finančníkem Joshuou Sasonem se seznámila v posilovně na spinningu a v roce 2019 se zasnoubili.

Modelka předtím žila čtrnáct let s americkým producentem s italskými kořeny Jamisonem Ernestem. S ním byla od roku 2014 zasnoubená, ale loni oznámili rozchod. Předtím však uvažovali o svatbě a iDNES.cz prozradili, že by na ní měla zaznít právě hudba Vadima Petrova. Vybrali si znělku z večerníčku Krkonošské pohádky.