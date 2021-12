Rozvod je cár papíru, stejně jako papír o manželství, míní Finková

Blíží se Vánoce. Hrála jste někdy nadšení po rozbalení nevhodného dárku?

Ani ne. Ale od malička mě štvaly kulichy, šály, čepice, rukavice. To je prostě blbý! (smích)

Jsme na křtu knihy Haliny Pawlowské s názvem Milý Bene. Jste fanynkou Haliny?

No jářku! Já jsem skoro na každém jejím křtu. Když můžu, tak běžím. V knihovně bohužel nemám všechny její knihy, ale musím říct, že si všechny ty publikace schovávám. Nikdy je nikam dál nedávám.

Dá se říct, že vás čeká zásadní životní krok. Jaký z toho máte pocit, že definitivně finalizujete rozvod s Richardem Genzerem?

Jo to jsem nevěděla, fakt mě čeká důležitý životní krok? To si nemyslím, že je to důležitý životní krok. Myslím, že to je, když se dva lidi rozejdou. Ale už potom rozvod, to už je cár papíru. Stejně jako papír o manželství, tak i papír o rozvodu je cár.

Spíše je to již formalitou?

Necítím, že by mě čekal důležitý životní krok. Já jsem se lekla, že jsem těhotná a nevím to. (smích)

O tom taky nic nevím a kdyby, tak bychom tu sklenku sektu nedoporučovali.

Ano, ale já si myslím, že je všechno v pořádku. Nebo v pořádku… Můžu pít úplně v pohodě.

Pomalu můžeme bilancovat rok 2021. Co byste zhodnotila jako pozitivní a co jako negativní?

Nemám negativního za mě skoro nic, akorát že jsem byla v únoru pozitivní. To bylo hodně blbý. Jinak mě štve asi kvůli dětem a starým lidem, jak to teď je. To mě štve, ale já jsem vysmátá, já si nestěžuju a můžu bilancovat nejen rok, ale už skoro i život.

Plánujete do příštího roku něco, co jste si nemohla dovolit udělat v letošním?

Ne. Já jsem si mohla dovolit udělat skoro všechno a dovolím si zatím udělat všechno, dokud to půjde, co mě čeká. To znamená hraní v divadle, když to půjde. Snad budeme natáčet Tvář, pořád učím, jo a vysíláme spolu s holkama se Sandrou Pogodovou a Jitkou Asterovou v rádiu, takže to bude všechno pokračovat dál.

Jste divačkou StarDance?

Málo. Já moc tanec nemám ráda, protože sama neumím tancovat. Občas se na to kouknu. Nejsem úplnou fanynkou, ale jasné, že se občas dívám, jak tam sebou někdo smýká a padá na parketu, já to miluju.

Nevzala jste náhodou jako narážku to, když Tomáš Verner ve finále tance na Duck Tales rozhazoval peníze po parketu a Richard Genzer pak řekl, ať je tam nechá, že je bude potřebovat?

No on je bude potřebovat, protože on o ně přišel. Nepřišel o ně rozvodem, to v žádném případě, my jsme dávno vypořádaní, respektive já nic nepotřebuju. Jsem vydělávající paní a já uživím klidně několik rodin. Určitě nemluvil o mě, takže mě se to naprosto nedotklo.

Takže ve finále by si z vás mohla vzít příklad spousta rozvádějících se žen v Česku.

Určitě. A proto jsme v pohodě. Já nikoho neprudím, živím celou rodinu, o nic se nikoho neprosím a nikdy jsem se neprosila.