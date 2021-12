Myslím, že to byla spíš image, říká o mnohoženství Janečka Khousnoutdinova

Filmové Vary 2019 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Přiznám se, že si myslím, že to byla spíš image,“ odpověděla Lilia Khousnoutdinova na dotaz moderátorky Showtime týkající se mnohoženství Karla Janečka.

Věří prý tomu, že jí bude Janeček věrný. „Já jsem ho v té roli nezažila. Znám to spíš z historie z médií. Těch pět let, co jsme spolu, je tři a půl roku naprosto v pohodě. Věřím tomu,“ říká historička a dula.

„Můžu říct, že od té doby, co jsme si to slíbili, mu věřím a jsem pevně přesvědčená, že mi věrný je a byl. To je všechno. A jestli se jednou odhalí opak, tak budu asi naštvaná. Ale zatím nemám důvod mu nevěřit a jsem za to ráda,“ svěřila se Khousnoutdinova.

Během svatby vystřídá nevěsta troje šaty. Na slavnostní oběd zvolila róbu od módní návrhářky Blanky Matragi. „Její tvorbu mám velmi ráda. Když jsem ještě studovala výtvarné umění a maturovala jsem, její šaty pro mě byly ohromnou inspirací. Toto je splněný sen. Do kostela ale některé šaty nepřipadají v úvahu, protože bych umrzla,“ dodala Lilia.

Khousnoutdinova vystudovala politologii a historii na univerzitě v Oxfordu a následně k tomu přidala Gender & Development na London School of Economics. Věnuje se psaní, návrhářství a nejen v Bhútánu vypomáhá s několika projekty v rozvojovém a charitativním sektoru.

Její vztah s Karlem Janečkem začal poté, co se jeho druhá žena odstěhovala do Francie, když jejich synovi byl rok a půl.

Janeček a Khousnoutdinova se vzali na podzim 2017 během náboženském obřadu v Bhútánu. Oficiálně se oba rozvedli až dodatečně. Rozvod publicistky se uskutečnil v říjnu 2018. Matematik a miliardář podal žádost o rozvod na jaře stejného roku, i když veřejnosti to oznámil až o Vánocích.

Rozsudek obdržel v roce 2020 po dlouhém rozvodovém procesu. Ten mu soudně zajišťuje zejména garantovaný styk se synem, o který musel s bývalou manželkou složitě bojovat.

Karel Janeček byl v minulosti známý mimo jiné i svými vztahy s více ženami najednou. V posledních letech se rozhodl pro monogamní svazek s Liliou Khousnoutdinovou, se kterou má dvouletou dceru Isabelu. Z manželství s první ženou Michaelou má miliardář dvě dcery, Viktorii a Amálii. Z druhého manželství se stavařkou Mariem, má syna Yanise.

Khousnoutdinova má z předchozího manželství syna Lea. Karel George je její třetí dítě, pro Janečka to je již pátý potomek.