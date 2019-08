Libor Bouček se potřetí oženil. Držte nám palce, vzkázal

„Rodina je absolutní základ jakékoliv společnosti. V pojímání nás dvou je to rodina, na jejímž počátku je pevná láska muže a ženy. Rodina deklarovaná a oficiálně potvrzená aktem svatby. Rodinu vnímáme jako natolik důležitou, že stojí za to o ni bojovat i ve chvíli, kdy už ostatní jsou skeptičtí. Ostatně je to rodina, co tvoří obce, města a země po tisíciletí. A nevím, jestli jako současníci bychom to měli měnit,“ začal Bouček svůj obsáhlý příspěvek na Instagramu.

„Jsem nadšen, že jsme dnes za účasti těch nejbližších mohli být prohlášeni za manžele. Bylo to dojemné, veselé, rodinné, jídla bylo dost a oficiálním parterem a podporovatelem byly rodiny, ze kterých jsme vzešli. Nebyl to nejkrásnější den našeho vztahu, protože ty teprve dorazí, neb tenhle okamžik je jen začátkem cesty, cesty, která nemusí být vždy dlážděná a z kopce. Víme to oba. Ale i tak - držte nám palce. Láska je ta největší síla světa. Boučkovi. Ode dneška,“ uzavřel moderátor a připojil i čerstvou svatební fotografii.



Libor Bouček. se ženil už potřetí. Jeho první manželkou byla slovenská moderátorka Mariana Ďurianová (42), manželství však vydrželo jen půl roku. V roce 2009 si vzal právničku a tenistku Janu Hlaváčkovou (38). Rozvod oznámili po čtyřech letech.