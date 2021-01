Moderátor Libor Bouček bude otcem. Tento rok je báječný, říká

„Tohle chci napsat jako nejupřímnější vyjádření obdivu a fascinace. Mojí ženě. V životě se obklopujeme plány a sny. Říkáme si, jak precizně využít čas nám daný. Jak potěšit vlastní ego významnou, či malichernou aktivitou. My muži leckdy potěšení nacházíme v rozhodnutí. Či rozhodování. Rosteme. S časem. Věkem. Zkušeností. Rosteme méně osobnostně, více sebevědomě,“ začal moderátor obšírně svůj příspěvek na Instagramu, kde se pochlubil fotkou s těhotnou manželkou.

„Poslední měsíce nerostu. Jen fascinovaně sleduji dar. A de facto jeho nejčistší definici. Nedá se koupit, vymodlit, ukrást, ani sehnat pod rukou. Dar, který nemá žádný muž pod kontrolou. Dar, před kterým jsme my muži zcela bezmocní. Dar, který je oslavou ženy a důkazem jejího kouzla a síly. A možná i nadřazenosti. Nevnímám ho první den. Ani poslední. Ale je natolik výsostně náš, že jsme nenašli důvod a nutkání se s někým neosobně, bez setkání dělit,“ napsal.

Dodal, že kvůli neustálým otázkám, spekulacím a konstrukcím se rozhodli s manželkou podělit o šťastnou novinu. „Nemyslím, že nám narození daru změní život, neb tento okamžik vyhlížíme takřka od nepaměti. Nemyslím, že existují slova, která by zcela popsala poslední měsíce nás dvou. Nemyslím, že jakákoli externí reakce dokáže změnit intenzitu našeho štěstí. Jen vím, že tento rok je báječný,“ pokračoval moderátor.

„A vyhlížím okamžik, kdy jí asi umačkám ruku, utopím se ve vlastním chaosu, pronesu desítky nemístných vět a utopím se vlastní malichernosti. Zatím co ona promění naši úsečku nejpevnější v překrásný trojúhelník. S pokorou a láskou budeme šťastni za klid a třeba kus milého očekávání. Věřte, že známe křehkost opravdového daru. A to jde přitom o to nejpřirozenější, co svět nabízí,“ dodal.

Libor Bouček patnáct let pracoval na rozhlasové stanici Evropa 2, nyní se stal tváří CNN Prima News. V roce 2019 udělal další významný životní krok, oženil se s bývalou finalistkou soutěže Miss Gabrielou Bendovou.

Moderátor už byl dvakrát ženatý. Nejdřív se slovenskou moderátorkou Marianou Ďurianovou. Vzali se v roce 2006 a o necelý rok se rozvedli. Jeho druhou ženou byla právnička Jana Hlaváčková, se kterou se oženil v roce 2009. Rozvod přišel o čtyři roky později.