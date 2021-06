Házení kozaček i mobil v pivu, vzpomíná Machálková na život s Šípkem

„Když jsme začali s Bořkem chodit, měli jsme jen samé bohémské zážitky. Tam nebylo nic normálního. Ale já to miluju, když se setkají dva zážitkáři jako my a vše si vzájemně dopřávají. Rychle jsme se dali dohromady a mysleli to spolu vážně. Do roka jsme se rozhodli založit rodinu,“ vzpomíná Leona Machálková.



„Měli jsme opravdu hodně vtipných zážitků. Jednou jsme třeba seděli v hospůdce u baru, popíjeli a všemu se smáli. Když je člověk zamilovaný, chemie maximálně funguje. V rámci jednoho bláznivého momentu jsem pak vzala mobil a šup s ním do sklenice. Jen tak,“ říká zpěvačka.

Machálková popsala i vtipný zážitek s Bořkem Šípkem z cesty do Libanonu. „Měla jsem s sebou tvídové boty, které mi ladily s kabátem. Ale Bořek několikrát zmínil ‚teda ty máš ale hnusný kozačky‘. Tak jsem mu řekla, ať je vyhodí. Houpal s nimi ze srandy v ruce nad ulicí z balkonu ve dvacátém patře hotelu. Přišla jsem k němu, vzala jsem obě boty a kozačky letěly dolů. Naštěstí nikoho nezabily,“ směje se zpěvačka, která během rozhovoru prozradila i to, že její syn Artur Šípek má odmalička cit pro luxusní věci.

„Tím mě dojímal už v dětství. Ve Vídni se například zastavil u výlohy Gucci a řekl, že by chtěl tričínko. Tak jsem si v duchu říkala chlapče, ty se vyznáš. Nakonec ho nedostal. Ale je fajnovej. Od dětství má třeba také rád ruský kaviár, který jeho tatínek vždy vozil z cest místo čokolády,“ dodává se smíchem Leona Machálková.

