Bála jsem se, jak vztah s Marpem přijme okolí. Na dítě mám čas, říká Lenny

Když oznámil raper Marpo v minulém roce na sociálních sítích, že kvůli zpěvačce Lenny po osmnácti letech opouští svou manželku, se kterou vychovával dvě děti, řada lidí oba odsoudila. Dcera Lenky Filipové nyní zavzpomínala na začátky jejich vztahu.



„Byla to silná kombinace emocí. Obava z toho, jak to lidi přijmou, protože ta situace ve svém začátku nebyla úplně ideální pro spoustu lidí,“ svěřila se nyní Lenny v rozhovoru pro TOP STAR.

„Zároveň to byla velká úleva v tom, že jsme už nemuseli řešit, jestli nás někdo uvidí držet se za ruku, objímat se nebo si dávat pusu. V tom je to teď velká svoboda. Je hezké, že se vše za ten rok pročistilo a zajelo. Na děti mám však ještě čas,“ dodala zpěvačka. Před Marpem měla pětiletý vztah s producentem Ondřejem Fiedlerem.

„Chtěl bych vám oznámit, že jsem potkal Lenku, se kterou teď tvoříme pár. Po osmnácti letech se rozcházím se svojí ženou. Nadále si jí vážím a vychováváme spolu dvě nádherné děti, které nade vše milujeme. Byl bych rád, kdybyste respektovali moje soukromí, víc se k tomu vyjadřovat nebudu,“ uvedl v červnu 2018 na Instagramu Petřina, kterého s Lenny spojila práce a natáčení písně Kruh.

„To, že jsme se s Otou potkali, za jakých okolností a kdy, jsme nemohli říct. A že teď spolu dva svobodní lidé tvoří pár, asi mělo nějaký důvod. Pravdou je, že to, co se doopravdy stalo a jak se to stalo, víme jen my dva a lidé nám blízcí. Nejdůležitější je, že se mezi námi jedná o typ autentické lásky, a kdybychom spolu měli být jen měsíc, asi by se mezi námi nic takového nestalo. Takže doufám, že nám to vydrží dlouho,“ řekla Lenny v minulém roce v rozhovoru pro týdeník Téma.



