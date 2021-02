Učím se od Michala zpomalit a dřív myslet než jednat, říká Zahradnická

KDY A JAK PŘESKOČILA PRVNÍ JISKRA

Lenka: Tak to si pamatuju naprosto přesně. Bylo to na natáčení seriálu. A jednoho dne se tam objevil kluk v čepici, který nic moc neříkal, tiše pozoroval, jen tak si byl a mě neuvěřitelně zajímal. Pak zmizel a najednou se objevil se skejtem v ruce na dotočný. Svět se zastavil a já už ho nedostala z hlavy.

Michal: Na dotočné. Když už jsem byl skoro na odchodu, tak si ke mně přisedla ta holka, po které jsem pokukoval na natáčení, a z mé strany bylo jasno. Zajímavé na tom bylo to, že jsem tam málem ani nešel, protože jsem se ten večer bavil někde jinde a vlastně se mi ani moc nechtělo nikam jít. Na náhody nevěřím, takže to tak mělo být. Pak už jsem jen doufal, že si to nerozmyslí a dorazí na naše první rande.

CO MĚ JEDNOZNAČNĚ PŘESVĚDČILO O TOM, ŽE MÁ VZTAH SMYSL

Lenka: Víte, co je skvělé? Být s člověkem, který vás bere takového, jaký jste. Já Míšovi ukázala všechny svoje barvy rovnou zostra a on to s grácií a klidem všechno ustál. Žádné hry, žádné oťukávačky. Rovnou do plnejch. Ten klid, pocit bezpečí a jedinečnosti, který mám, když jsem s ním.

Michal: Když jsem zjistil, že je pro mne víc než skateboarding. Ten byl do té doby vždy na prvním místě.

NAŠE SPOLEČNÁ ZAMILOVANÁ PÍSNIČKA

Lenka: Míšo? Máme my nějakou písničku? Mně v hlavě hučí maximálně Baby Shark, ale to asi nebude ono.

Michal: Leničko? Nemáme. Ale první, která mne napadá, je od Wohnoutů – Svaz českých bohémů.

PRVNÍ POCITY, KDYŽ JSEM SE DOZVĚDĚL/A, ŽE ČEKÁME DÍTĚ

Michal: Asi to, že budu mít příležitost zase trochu dospět. Dítě jsme chtěli, takže jsem byl šťastný. Ten pocit asi neumím dost dobře popsat. Byl to výjimečný okamžik. Myslím, že mi v tu chvíli došla slova.

Lenka: Já tomu nevěřila. Bylo to jak z nějakého amerického filmu. Zjistila jsem to na náš první společný Štědrý večer. Nabízelo se, a přiznám se, že mě to i napadlo, zabalit těhotenský test jako dárek. Nicméně čím víc se večer blížil, přišlo mi to tak trapné a tak šílené, že jsem v podstatě byla jen extrémně divná a podrážděná. Nakonec jsem to ze sebe vyhrkla těsně před odjezdem na velkou party, aby si nemyslel, že mi švihlo úplně a jsem najednou abstinent.

Lenka Zahradnická a Michal Vavro s dcerou

CO MĚ NAPADLO JAKO PRVNÍ, KDYŽ PŘIŠLO DRUHÉ TĚHOTENSTVÍ

Lenka: No asi to, že tuhle jízdu si neumí ani jeden z nás představit.

Michal: Byl jsem vděčný, že se to zase povedlo a že se pomalu blížíme k tomu třetímu.

JAK DALECE JSME SE SHODLI NA JMÉNECH NAŠICH DCER

Lenka: Myslím, že úplně v pohodě. S Jasmínou jsem přišla já a Jovanku, mám pocit, vymyslel Míša. Rozhodně jsme se kvůli tomu nehádali, jen nám to dost trvalo.

Michal: Nechtěl jsem na sebe vzít odpovědnost, tak jsem to spíš nechával na Leničce. Pro Jovanku jsme se rozhodli, až když byla na světě. Jako znamení, že jsme vybrali dobře, bylo, že bude mít svátek na Jasmínky narozeniny.

NEJKRÁSNĚJŠÍ VYZNÁNÍ

Lenka: Je se mnou. To je to nejkrásnější vyznání.

Michal: Když mi splnila sen společnou cestou do Kalifornie.

Michal Vavro a Lenka Zahradnická

KDY MI NEJVÍC CHYBÍ

Lenka: Zeptejte se spíš, kdy mi nechybí.

Michal: Když mi není na blízku.

V ČEM SE LIŠÍME A V ČEM JSME STEJNÍ

Lenka: Myslím, že se zcela zásadně lišíme v tempu. Já jsem až nesnesitelně zrychlená a potřebuju mít vše hned a Míša má prostě své velmi klidné, já říkám hlemejždí, tempo a do všeho jde s rozvahou. Učím se od něj zpomalit a dřív myslet než jednat. A v čem jsme stejný? V pohledu na svět.

Michal: Já si zase myslím, že tempo máme podobné, jednou rychlejší a jindy zas pomalejší. „Hlemejžď“ jsem na procházce, když se kochám a užívám si společné chvíle. Jsme si dost podobný, takže máme hodně společného.

PRVNÍ NEDOROZUMĚNÍ

Lenka: To si ale fakt nepamatuju. My totiž moc nedorozumění nemáme, viď?

Michal: Jestli někdy, tak to nebylo nic vážného, protože si taky nic nevybavím.

KTERÝ KOUSEK Z ŠATNÍKU BYCH MU/JÍ NEJRADĚJI HODIL/A DO POPELNICE

Lenka: Míša je kluk z plakátu, takže bych se od něj měla učit spíš já. Nicméně má jedno takové tričko, pro jistotu třikrát. Je skoro průsvitné a hodně oblíbené. Tak to já zrovna nemiluju. Ale jemu sluší všechno.

Michal: Takové jedny tepláky, které jsou ve tvaru čtverce.

Michal Vavro a Lenka Zahradnická

ČÍM MĚ NEJVÍC VYVEDL/A Z MÍRY

Lenka: Jak velký je to romantik.

Michal: Jsem rád za každou situaci, kdy můžu Leničku poznat o něco více.

NEJNÁROČNĚJŠÍ SPOLEČNÉ OKAMŽIKY KARANTÉNY

Lenka: Nemožnost opustit byt se dvěma dětmi byl očistec. Ale jinak za mě pohoda. Ale třeba se od Míši něco dozvím.

Michal: Popravdě to byly hezké společné chvíle v jedné místnosti. Jediné, co bylo náročné – nesmět jít ven na čerstvý vzduch.

JAK NÁS VIDÍM ZA DESET LET

Lenka: Spolu. O pár vlasů šedivější, možná o nějaké to dítko bohatší v domě s velkou zahradou a spoustou zvířat. Jo a s velkou garáží, že?

Michal: Spolu a věčně na cestách. Zatím jsme nestihli moc cestovat, tak si to necháváme na pozdější dobu. Garáž a dílnu beru jako hotovou věc.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Lenka: S tebou mě baví svět, kluku.

Michal: Děkuju, že sis pro mne ten večer přišla.