Vémola a Ceterová se rozcházejí. Playmate zklamala nevěra MMA zápasníka

„Prožíváme s partnerem období plné změn. Jsme však rodiči překrásné holčičky a to je pro nás oba důležité. Můj partner má náročné období, zdravotní komplikace a potřebu soustředit se na svou kariéru,“ napsala Lela Ceterová v sobotu večer na svůj instagramový profil.



„Já se budu věnovat dceři a svým aktivitám, Karlos má vytvořený prostor na rekonvalescenci a uspořádání své duše i těla,“ popisuje playmate v příspěvku u společné fotografie s Karlosem Vémolou a jejich dcerou Lili.

„Zklamala mě Karlosova nevěra. Přetrvávala mezi námi krize, a proto jsem odcestovala do Bratislavy, kde jsem si připravila potřebné záležitosti na stěhování. Tomu však zabránil covid, ze kterého se musíme s dcerou vyléčit a potom odcházíme,“ dodala Ceterová.

K rozchodu se vyjádřil i otec jejího dítěte, Karlos Vémola. „Jen naši blízcí vědí, jak to mezi námi opravdu bylo. Na rozdíl od partnerky já na matku své dcery žádnou špínu zveřejňovat nikdy nebudu... o údajných nevěrách a podobně. Všechno jednou bohužel končí. Byla to vše moje vina, i když jsme v tom byli dva. Od teď se budu soustředit jen na Lili, zápasnickou kariéru a ať jsme spolu s Lelou Ceterovou co nejrozumnějšími rodiči,“ napsal v sobotu po půlnoci v příspěvku na sociálních sítích.

Pro slovenskou playmate a rodačku ze slovenské Žiliny je dcera Lili prvním potomkem, Karlos „Terminátor“ Vémola má už syna Karlose Jr. a nevlastní dceru z předchozího vztahu. MMA zápasník žije střídavě v Praze a od svých osmnácti let také v Londýně, kde kromě práce tráví čas se svými dětmi.