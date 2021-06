Lvi, vtipný obřad, saxofon a tanec na Vltavě. Tak plánuje svatbu Vémola

„Na Slovensku je to tak, že přijíždí už ráno celá rodina do domu. Tak to také uděláme. Objednal jsem saxofon, to bude hudební doprovod a kulisa. My pak s chlapama naskáčeme na parník, protože bydlíme u Vltavy, a pojedeme parníkem do centra,“ popisuje MMA zápasník v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Lele zůstane díky tomu čas, aby zůstala doma ve Vémolandu na všechny přípravy. Šaty uvidíme... Podle toho, jaké bude mít Lela bříško. Ale určitě budou krásné. Za mě hlavně aby byly sexy a s velkým výstřihem,“ směje se Karlos Vémola a přiznává, že největší strach má z prvního tance s nevěstou.

„Neumím vůbec tancovat. Slíbil jsem, že se to naučím. První svatební tanec budeme tančit na molu na Vltavě. Tady u Vltavy bych si představovat také pobíhat lvy. A zároveň bych tu viděl i obřad,“ popisuje bývalý kulturista s tím, že chce netradiční svatbu.

„Hledám někoho, kdo by nás oddal trochu vtipně. Nejsem úplně na takové ty náboženské zdlouhavé řeči. Jsem ateista. Lela je sice pokřtěná, v kostele ale svatba určitě nebude. Původně nás měl oddávat Pavel Novotný. Ten ale právě v ten termín nemůže, takže nás bude oddávat někdo, jak to říct... normální?“ vysvětluje Karlos „Terminátor“ Vémola.

Rozpočet na svatbu prý má, pravděpodobně se do něj však nevejde. „Asi to bude tak, že co Lela bude chtít, to bude mít. Sky is the limit. Mám velké štěstí, že 24. července před svatbou mám zápas. Takže finance z něj na svatbu asi padnou. Jestli to vůbec bude stačit,“ dodává.



Loni v létě se Lela Ceterová svým sledujícím na Instagramu svěřila, že od MMA zápasníka kvůli jeho nevěře odchází i s tehdy osmiměsíční dcerou Lili. Po několikaměsíčním rozchodu se před Vánoci dali znovu dohromady a playmate s dcerou se nastěhovaly zpět do Vémolandu, jak sám Karlos říká svému honosnému pražskému sídlu.



Při příležitosti prvních narozenin dcerky Lili požádal Vémola Ceterovou o ruku. Playmate a rodačka ze slovenské Žiliny je opět těhotná, dítě pro ni po dceři Lili bude druhým potomkem, Vémola má kromě dcerky syna Karlose Jr. a nevlastní dceru z předchozího vztahu. MMA zápasník žije střídavě v Praze a od svých osmnácti let také v Londýně, kde kromě práce tráví čas se svými dětmi.