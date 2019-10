I dnes jsou lidé kvůli svým sexuálním preferencím odsuzováni, míní Lee Pace

„Vždycky jsem se mezi lidmi cítil v bezpečí. Při hodinách herectví, ve škole na Juilliardu i později, kdy jsem hrál queer postavy. V mém prvním filmu jsem ztvárnil roli transexuála. Jako člen queer komunity vím, že je důležité vědět, kým opravdu jsem. Vždycky jsem byl ohledně své sexuality otevřený, a také proto jsem v životě spokojený,“ řekl Lee Pace v rozhovoru pro americký týdeník Variety.



Většina lidí je podle herce i v dnešní době kvůli svým sexuálním preferencím okolím odsuzována. „Já osobně jsem to naštěstí nikdy nezažil. Díky revivalu divadelní hry Andělé v Americe, ve kterém teď hraji, jsem si však uvědomil, jak to může být pro spoustu lidí opravdu těžké,“ pokračuje herec.

Podle Pace je velmi snadné někoho rychle odsoudit, ne vždy je to však oprávněné. „I v naší komunitě k sobě dokážeme být mnohdy dost nepříjemní. Každý si je jistý správností svých rozhodnutí a tím, jak by co udělal on sám, kdyby byl na něčím místě. Věřím, že kdyby však přišlo na věc, realita by mnohdy byla jiná,“ míní.

Lee Pace hraje na Broadwayi postavu Joea, který se stydí za to, že miluje muže. „Za normálních okolností bych někoho takového hodně rychle odsoudil a řekl bych o něm, že je to zrádce. Poté, co jsem se však na čas pomyslně ocitl v jeho kůži, dokážu vše vidět a vnímat i z jeho pohledu a chápu ho,“ dodává.

Andělé v Americe dramatika Tonyho Kushnera jsou podle mnohých kritiků nejdůležitější americkou hrou konce dvacátého století. Vedle Pulitzerovy ceny získalo její první uvedení i sedm cen Tony, událostí se stalo i její televizní zpracování. Šestidílná minisérie z dílny HBO v režii Mikea Nicholse obdržela pět Zlatých glóbů a jedenáct cen Emmy. Poslední nastudování na Broadwayi v roce 2018 bylo nominováno v jedenácti kategoriích divadelních cen Tony.



Herec Lee Pace se odmítá definovat běžnými kategoriemi užívanými pro sexuální orientaci. Hvězda filmů Hobit tvrdí, že v posteli měl jak ženy, tak muže. Necítí se však být heterosexuálem ani homosexuálem a příliš se mu nelíbí ani nálepka bisexuál.

„Randil jsem s muži i se ženami. Ale nechápu, proč by to mělo kohokoli zajímat. Jsem zkrátka herec a hraji role, řekl herec v minulosti v jednom z rozhovorů.

VIDEO: (Andělé v Americe a pokrytectví):