LÁSKA POD LUPOU: Stále má v sobě tajemství, říká Kloubková o Kunešovi

ÚPLNĚ PRVNÍ VZPOMÍNKA NA MŮJ PROTĚJŠEK

Kristina: Kdysi ve škole tančil Louskáčka s mojí spolužačkou. A když mi bylo sedmnáct let, fotili jsme spolu nějaké fotky.

Václav: Kavárna v NoDu, jak tam sedí na vysoké židli celá načančaná, před sebou pytlíček se sušenkami štěstí, ty s tím „moudrem“ vevnitř, co sama pekla. Pozval jsem ji na představení s tím, že se můžeme předtím vidět na kafe, jestli chce.

KDY JSEM ZAČAL/A CÍTIT PŘITAŽLIVOST

Kristina: O dvacet pět let později, když mě pozval na představení svého souboru 420People Královna víl. Byla jsem jím okouzlena.

Václav: Když jsem ji pak doprovázel k autu, tuším, že jsem ji objal.

PRVNÍ POLIBEK

Kristina: Myslím, že 5. 12. 2017.

Václav: Po Slavících… ?

JAK JSME SE VNÍMALI, NEŽ JSME SE VÍC POZNALI

Kristina: Vnímám ho pořád stejně, stále má v sobě tajemství, přestože se už známe.

Václav: Říkal jsem si, že je taková spontánní a akční, že by to mohlo být dobrý. A krásně a dlouze jsme si smskovali a to mě bavilo.

JAK DALECE SE ROZCHÁZELY NAŠE PŘEDSTAVY O NĚM/NÍ S REALITOU

Kristina: Ani nevím. Stále se poznáváme a čím víc ho znám, tím je pro mě přitažlivější.

Václav: Já moc žádné představy neměl. Nevěděl jsem, že na rande zvu moderátorku. Do té doby jsme odmítal googlování lidí dopředu, takže jsem ji, a vše co k ní patří, poznával až za pochodu.

CO NA NÁŠ VZTAH ŘÍKALI PŘÁTELÉ A RODINA

Kristina: Od rodičů přes brášku po kamarádky jsou všichni nadšení.

Václav: Myslím, že byli šťastní, že jsem si konečně našel někoho z Čech.

SPOLEČNÝ KAŽDODENNÍ RITUÁL

Kristina: Ty jo, těžká otázka. Vím spoustu rituálů, které dělám já, třeba když vstávám dřív, zapnu mu kávovar. Ale společný? Každý den máme jiný, ale vždy si popřejeme krásný den a ať se tomu druhému daří v práci.

Václav: Pusa před odchodem nebo po příchodu. Hodně často to ten druhý ani neví. Je to buď hodně brzo ráno, nebo hodně pozdě v noci. Ale je to.

NEODOLATELNÝ DETAIL

Kristina: Vašek má kouzelný úsměv a neodolatelný ďolíček na levé tváři, který možná vidím jen já.

Václav: Její úsměv.

PRVNÍ A POSLEDNÍ ŠARVÁTKA

Kristina: Myslím, že oba se neradi hádáme, většinou si jen slova toho druhého vyložíme jinak. Jsem ráda, když si to pak dovysvětlíme. Věci pak vidím z jiného úhlu.

Václav: První asi kvůli práci, poslední asi taky. Takže blbosti.

CO NÁS NEJVÍC SPOJUJE/ROZDĚLUJE

Kristina: Máme v sobě něco podobného a myslím, že patříme k sobě. A co nás rozděluje? Někdy moje nedůslednost ve výchově mojí dcery. Vím to a stále se snažím s tím něco dělat.

Václav: Nás spojuje dost věcí, podobné životní kotrmelce, láska k umění, chuť objevovat nové věci, vzájemný respekt k sobě i k tomu, co děláme. Máme rádi srandu a nechceme se moc v ničem patlat. Takže když se pak v něčem patlat začneme, neumíme přestat.

CO MI NEJVÍC VADÍ NA JEHO/JEJÍ PROFESI

Kristina: Nevadí mi vlastně nic. Ale když je dlouho v zahraničí, tak se mi stýská.

Václav: Nevadí mi nic, je to profese jako každá jiná, má to své plusy a mínusy. A vím, jak důležité to pro Kristinu je.

NÁŠ VYSNĚNÝ SPOLEČNÝ TANEC

Kristina: Argentinské tango.

Václav: Scéna z Hříšného tance?

CO NA NĚJ/NÍ ŘÍKAJÍ NAŠE DCERY

Kristina: Jasmínka Vaškovi k posledním narozeninám napsala, že ho má ráda, že by si přála, abychom se nikdy nerozešli. Myslím, že to mluví za vše.

Václav: Moje dcera ještě Kristinu nepotkala. Nežije tady.

JAK NÁS VNÍMÁM ZA DESET LET

Kristina: Člověk míní a život mění, takže se nechám osudem překvapit.

Václav: Často si doma hrajeme scénky „za deset let“, takže to bude sranda. Se vším, co k tomu patří. Myslíme si tak nějak, že budeme spolu hodně cestovat a že budeme mít na sebe víc času. To se asi nestane, ale za těch dalších deset už třeba jo.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Kristina: Miluju Tě, Václave, a děkuji, že mě dáváš. Vím, že je to se mnou někdy pěkně těžké.

Václav: Nepřestávej se usmívat, to bude dobrý.