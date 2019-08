Moderátor Larry King se poosmé rozvádí. S manželkou vydržel 22 let

Moderátor a bývalá zpěvačka mají dva syny Chanceho (20) a Cannona (19). Jako důvod rozvodu v roce 2010 obě strany uvedly nesmiřitelné rozdíly. Nyní za to podle magazínu People může aférka Kingové z roku 2016 a zdravotní potíže moderátora z poslední doby, díky kterým mu došlo, že není šťastný.

„Larry málem umřel a opravdu ho to vyděsilo. Zjistil, že už dlouhou dobu není šťastný. Pořád se hádali. Ale chce také chránit své děti. Shawn a Larry žili odděleně už řadu let. Spali v oddělených ložnicích. Larry není svatý, ale už ho unavovala všechna dramata,“ potvrdil zdroj magazínu aférku Kingové. „Bylo jasné, že to přijde. Manželství nefungovalo.“

Moderátor Larry King, který má celkem pět dětí, je poosmé ženatý. Jeho první ženou byla jeho středoškolská láska Freda Millerová, kterou si vzal v roce 1952 a rozvedl se s ní o rok později.

Druhou manželkou byla Annette Kaye, se kterou má syna Larryho, s nímž se nestýkal až do jeho třicátých narozenin. Druhé manželství vydrželo jen pár měsíců.

V roce 1961 si moderátor vzal zajíčka z Playboye Alene Akinsovou a adoptoval jejího syna. Rozvedli se o dva roky později. Znovu se ovšem vzali v roce 1969, měli spolu dceru a opět se rozvedli v roce 1972.

V letech 1963 až 1967 byl Larry King ženatý s Mary Stuphinovou. V tomto případě žádost o rozvod podala jeho čtvrtá manželka. Kingovou pátou manželkou byla učitelka matematiky a asistentka produkce Sharon Laporeová, kterou si vzal v roce 1976. Jejich manželství vydrželo sedm let.

Larry King s manželkou Shawn

Podnikatelku Julii Alexanderovou si vzal v roce 1989 po několikaměsíční známosti. Oba žili v jiných městech a rozvedli se v roce 1992.

Shawn Southwickovou, se kterou se nyní rozvádí, si King vzal v roce 1997 na pokoji losangeleské nemocnice, kde si moderátor léčil srdeční potíže, jimiž platil za vypjatý životní styl.



Larry King, vlastním jménem Lawrence Harvey Ziegler, se narodil v roce 1933 židovským emigrantům z Běloruska. Svoji novinářskou kariéru zahájil na Floridě jako hlasatel místního rádia. V roce 1985 poprvé usedl na moderátorskou židli vlastního pořadu The Larry King Show na zpravodajské televizi CNN.

King si do své show zval různé osobnosti, od politiků po celebrity. Během kariéry údajně vyzpovídal 40 tisíc lidí, které si dokázal získat upřímným a nekontroverzním stylem. Svůj slavný pořad na CNN opustil po 25 letech v prosinci 2010.