Lady Dee: K pornu mě dohnal vztah s matkou, kvůli těhotenství s ním končím

Lady Dee nedávno šokovala veřejnosti tím, že je těhotná. „Jsem ve třetím měsíci těhotenství. Miminko bylo neplánované, ale stále jsem o něm s přítelem i s rodiči mluvila, tak jsme si ho asi přivolali,“ řekla pornoherečka v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Určitě nechci, aby mé dítě dělalo jednou to samé jako já. Bude mít všechno, co si bude přát, takže nebude muset,“ vysvětluje Lady Dee a vzpomíná na začátky své kariéry v pornobranži.

„Byla to náhoda. Měla jsem doma problémy s matkou a odešla jsem do Prahy. Vzhledem k situaci jsem pak musela dělat tuto práci. Neměla jsem totiž dodělanou školu a nic jiného na výběr nebylo,“ říká s tím, že s natáčením je teď konec.

„Jako těhotná rozhodně natáčet nebudu. Měla bych ze sebe divný pocit. Mám v sobě dítě a jít s ním točit, to opravdu ne. Ani po porodu točit nebudu. Budu matka a s touhle prací chci skončit,“ říká Jůzová.

Za svou kariéru nasbírala spoustu zkušeností, mnohdy si sáhla i na dno. „Jednou jsem například přiletěla do Holandska na natáčení a bylo mi řečeno, že budu točit klasiku. Nakonec jsem natáčela s muži kolem osmdesáti let. Když jsem se to dozvěděla, brečela jsem celou noc, bylo mi hrozně. Musela jsem ale točit, protože bych nedostala peníze na letenku zpátky,“ vysvětluje.

Její partner je z branže. Jsou spolu šest měsíců. To, že je jeho přítelkyně pornoherečka mu prý nikdy nevadilo. „Řekl mi, že mě už takhle poznal a pokud bych měla sex mimo natáčení, až poté to bude brát jako nevěru. Myslím si, že je to ten pravý a že s ním budu hodně dlouho, možná navždy,“ dodává Lady Dee.