Svatba? Poslední tři roky je těhotná nebo kojí, žertuje o Leichtové partner

„To je takový refrén, že někam přijdeme a začnou se valit otázky na sňatek. To je intimní akt, to nepotřebuje kulisu a pozornost. A když se na to někdo dvanáctkrát do roka ptá, tak je to takový, že když se to pak stane, říká se, kde se to pak vzalo,“ vykrucoval se za striktního mlčení své partnerky Vojtěch Štěpánek.

„Kristýna je poslední tři roky jenom těhotná nebo kojí. Co by to bylo za svatbu, vždyť by z toho nic neměla,“ dodal herec a umělecký šéf Národního divadla moravskoslezského v primácké show 7 pádů Honzy Dědka.

Štěpánek přitom do poslední chvíle netušil, že bude sám hostem. „Vůbec nevěděl, že tady bude a že se tady o něm budeme takhle hodně otevřeně bavit. Udělala jsem s Honzou na Vojtu tak trochu botu,“ přiznala Kristýna Leichtová.

Herečka se k tématu svatby moc nevyjadřovala, ale jen do chvíle, než jeden z hostů marketér Petr Nutil připomenul, že tam je jako další host farářka Martina Viktorie Kopecká. „Pojďme, uděláme z toho nejsledovanější díl. My budeme svědci…,“ začala své kolegyni organizovat veselku přítomná Tereza Kostková.

„Vy to nevíte, ale když svatebního svědka, jenom Honzu Dědka,“ bavil se také moderátor při pohledu na vyděšenou dvojici.

„Tak to jsme v pr… To nejde. Já jdu vlastně jen kolem. Vzal bych si aspoň košili, kdybych věděl, že tohle přijde,“ smál se Vojtěch Štěpánek. K zasnoubení v pořadu ale nakonec nedošlo. „Bez dětí a rodiny by to nešlo, to bychom je ošidili,“ vysvětlili partneři.