Krasobruslař Tomáš Verner se v tichosti oženil a bude tatínkem

„Bude to v polovině září. Nechtěli jsme dělat žádná tajemství. Už asi po druhém ultrazvuku jsme věděli, že to bude kluk. Jelikož máme až trojjazyčné manželství, potřebujeme trefit jméno, které se dobře vyslovuje v češtině, angličtině, a pokud by to bylo možné, tak i v thajštině,“ řekl Blesku nastávající tatínek.

Verner a Sutanová, která je bývalou thajskou krasobruslařkou, se zasnoubili 10. ledna na Staroměstském náměstí a krasobruslař se za šest dní dozvěděl, že je jeho partnerka těhotná. Veselku stihli ještě před pandemií koronaviru.

„Svatba proběhla podle plánu 14. března, což tedy bylo hraniční se všemi celostátními bezpečnostními opatřeními, nicméně se odehrála za přítomnosti nás dvou, rodičů z obou stran a dvou svědků,“ prozradil krasobruslař.

Tomáš Verner loni na Rádiu Impuls prohlásil, že i když založení rodiny kvůli práci odkládal, změnil názor a chtěl by být tatínkem. Je totiž rodinný typ.

„Ano jsem. Upřímně jsem doufal, že už ve svém věku budu táta od rodiny. Je to komplikované, když máte neustále vztah na dálku. To se rodina těžko zakládá,“ řekl Verner, který sportovní kariéru už ukončil a nyní působí v pražských Strašnicích v Akademii Tomáše Vernera a jezdí po republice s muzikálem Sněhurka na ledě.

Tomáš Verner v minulosti chodil se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Dohromady se dali v roce 2008, kvůli vztahu na dálku se ale brzy rozešli. Sportovec se pak v roce 2015 ve společnosti ukazoval s bývalou reprezentantkou v badmintonu Martinou Hobzíkovou. S tanečnicí Sárou Naivertovou se dali dohromady v roce 2016, bydleli spolu a také uvažovali o založení rodiny.