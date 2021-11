Kvůli lásce se členové královských rodin vzdávají peněz, privilegií i titulů

To, že se britský princ Harry vzdal výsad kvůli americké herečce Megan Markle, je známá věc. Znáte však také příběhy princezny Mako, krále Edwarda VIII. nebo prince Frisa? Možná vás přesvědčí o tom, že pro lásku je člověk ochotný udělat opravdu téměř vše, píše Brainee.sk.



Japonská princezna Mako

Japonská princezna Mako si v úterý vzala Keie Komuru, svého spolužáka z křesťanské univerzity, kterého poznala ve škole před osmi lety. Třicetiletá Mako přišla sňatkem s neurozeným vrstevníkem o šlechtický titul, postavení i peníze a zařadila se mezi prostý lid. Sňatek byl uzavřen předložením dokumentů na místním úřadě. Žádná hostina se nekonala.

Japonské tradice jsou nastavené velmi striktně a ve prospěch mužských následníků trůnu. Pokud si ženu z lidu vezme princ, může si nechat všechny své tituly a privilegia. V případě princezny přijde dívka o vše a musí opustit císařský dvůr s takzvaným odchodným. Japonská princezna Mako však tuto částku odmítla v reakci na údajné finanční problémy manžela. Chtěla tím dát najevo, že situace není natolik vážná, jak ji prezentují média, a manželé ji dokážou společně vyřešit sami i bez pomoci rodiny.

Japonská princezna Sayako

Dalším vyvrhelem japonské královské rodiny je princezna Sayako. V roce 2005 se rozhodla opustit císařský dvůr a vdala se za neurozeného partnera Yoshikiho Kurodu. Jediná dcera císaře Akihity a císařovny Michiko se musela vzdát titulu i členství v královské rodině. Po svatbě si nechala příjmení svého manžela.



Thajská princezna Ubolratana

Kontroverzní princezna překvapila thajskou veřejnost hned několikrát. Její život připomíná horskou dráhu. Vše začalo ve chvíli, kdy se v roce 1972 vdala za svého amerického spolužáka Petera Ledda Jensena. Dcera thajského krále Bhumibola Adulyadeje tak okamžitě přišla o titul královská výsost.

Thajská princezna Ubolratana

V roce 1998 se však manželé rozvedli a Ubolratana se pak vrátila společně se třemi dětmi z Ameriky zpět do Thajska. Princezna je považována za velmi inteligentní ženu. Má několik vysokoškolských titulů, vystudovala například matematiku a biochemii. Zajímavostí také je, že na mistrovství jihovýchodní Asie vybojovala společně se svým otcem zlatou medaili v jachtingu.



V roce 2019 se ucházela o post premiérky. Měla velkou šanci vyhrát, její kandidatura byla však nakonec kvůli královské krvi vyhlášena jako protiústavní. Před vstupem do politiky se princezna věnovala herecké kariéře a charitě. Jedním z nejtemnějších období jejího života bylo to po ztrátě syna. Chlapec se utopil během tsunami.

8. února 2019

Nizozemský princ Johan Friso

Dokonalým příkladem zavržení ze strany rodiny je i druhý syn královny Beatrix, princ Friso. Právě ten v roce 2004 abdikoval a vzdal se trůnu kvůli své nastávající manželce Mabel Wisse Smitové. Jejich láska se nesetkala s pochopením v královské rodině, ale ani u nizozemského parlamentu, který nedal manželům svatební požehnání.

Princ Johan Friso s manželkou Mabel na snímku z 10. prosince 2008

Důvodem mělo být to, že Mabel neinformovala o svém vztahu s drogovým baronem Klaasem Bruintsmanem, se kterým chodila v době, kdy studovala vysokou školu. Tehdejší premiér Jan Peter Balkenende se podle webu Prestige vyjádřil, že v žádném případě nepředloží zákon, který by schvaloval vstup této ženy do královské rodiny.



Princ Friso se přestěhoval spolu s Mabel do Londýna. Měli spolu dvě děti. Jejich životy postihla v únoru 2012 tragédie. Prince zasypala lavina a následně zemřel po roce a půl v kómatu.

Anglický král Eduard VIII.

Psal se rok 1936 a tehdejší anglický král Eduard VIII. se rozhodl kvůli lásce abdikovat. V té době šlo o opravdu nezvyklý krok. Nesplnit své královské poslaní bylo nemyslitelné. Ještě bizarnější pro královský dvůr bylo, že Eduardova nastávající Wallis Simpsonová byla již dvakrát rozvedená. Anglikánská církev se proti takovému manželství ostře stavěla.

Král Eduard se proto rozhodl přenechat svou korunu mladšímu bratrovi Jiřímu VI. Později mu byl poskytnut náhradní titul vévoda z Windsoru. Eduard panoval jen necelý rok, později se v Londýně oženil. Celý svět ho dodnes zná jako panovníka, který se pro milovanou ženu vzdal toho nejvyššího titulu.

21. července 2017

Král Karel II. Rumunský

Přenesme se do historie a nahlédněme do komplikovaného života krále Karla II. Rumunského. Ten byl přinucen abdikovat hned dvakrát. Jednou kvůli lásce, v roce 1925 ho přistihli při aféře s francouzskou ženou, podruhé z politických důvodů. V roce 1940 byl nucen odejít do exilu. I když byl v té době ženatý, rozhodl se vzít si ve stejné době ženu neurozeného původu, Magdu Lupescu. Vysloužil si přezdívku playboy.