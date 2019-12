Můj partner se světem influencerů dobře baví, říká Karel „Kovy“ Kovář

Sebrat ozdobu

„Důvod, proč jsem byl dlouho single je i ten, že mám stále hodně práce. Neměl jsem kapacitu pro vztah. Zvláště v dnešní trochu pokřivené době sociálních sítí je navíc velmi těžké navázat něco opravdového,“ popisuje Karel Kovář v rozhovoru pro pořad Top Star.



„Není lehké také najít někoho, s kým to bude opravdové. Mně se to díkybohu povedlo, takže jsem moc šťastný. I v tom čase, kdy jsem byl nezadaný, jsem si to však užíval,“ říká jeden z nejúspěšnějších českých youtuberů, kterého jen na Instagramu sleduje přes 670 tisíc lidí.

Svého partnera však na sociálních sítích nepotkal. „Je to člověk z úplně jiného prostředí. Toto je něco, co úplně nevnímá. Má jinak nastavené priority i zájmy. Pro mě je vlastně naprosto nezbytné vystupovat z tohoto svého pracovního světa, abych se z toho úplně nezbláznil,“ vysvětluje Kovář.

Jeho přítel prý svět influencerů sleduje a zná. Sám v něm však prý není nijak přítomen. „Myslím si, že se tím spíše docela dobře baví,“ pokračuje hvězda sociálních sítí.

A jaké vlastnosti jsou pro Kovyho u partnera důležité? „Aby byl hodný, měl smysl pro humor a aby mě měl rád. Mé soukromí je top secret. To je podle mě jednou z hodně důležitých věcí, když člověk působí na sociálních sítích. Nastavit si své soukromí a vědět, kde ta bariéra končí a kde začíná. Myslím si, že ve světě, kde máme tendenci sdílet úplně všechno, jsou věci, které bychom sdílet nemuseli,“ dodává Karel Kovář.