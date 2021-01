Kim Kardashianová si najala prominentní rozvodovou právničku

„Rozvod je nevyhnutelný. Snaží se to tajit, ale skončili spolu. Kim si najala Lauru Wasserovou a jednají o dohodě a porozvodovém vyrovnání,“ cituje své zdroje list New York Post s tím, že žádost o rozvod už je hotová.



Kanye West a Kim Kardashianová spolu nežijí v jedné domácnosti už více než rok. Během uplynulého roku se potkali jen párkrát. Manželé se vzali v květnu 2014 v Itálii. Mají spolu sedmiletou North, pětiletého Sainta, dvouletou Chicago a ročního Psalma. Poslední dvě děti jim odnosila náhradní matka.

Kim Kardashianová se rozvádí potřetí. Jejím prvním manželem byl v letech 2000 až 2004 hudební producent Damon Thomas. „Moje první svatba byla pod vlivem extáze. Dala jsem si ji a vdala se. Pak jsem ji měla ještě jednou a natočila jsem domácí porno. Prostě se staly ty nejhorší věci,“ prohlásila před dvěma lety o první veselce a také nahrávce s pozdějším přítelem Rayem J.

V srpnu 2011 si hvězda reality show Keeping Up With the Kardashians vzala basketbalistu Krise Humphriese, rozvedli se po 72 dnech. Tenkrát ji zastupovala u soudu právě Laura Wasserová, která rozvádí také Angelinu Jolie.

Raper Kanye West měl loni hodně krušný rok. Mimo jiné ohlásil, že hodlá kandidovat v amerických prezidentských volbách. Manželce k narozeninám věnoval hologram zesnulého otce, který Westa chválí. „Tvůj muž je nej, nej, nej, nej, největší génius na celém světě,“ prohlašuje naprogramovaná počítačová iluze mrtvého Roberta Kardashiana.

Kim Kardashianová a Kanye West na Met Gala (New York, 6. května 2019)

West pak na sociálních sítích vyvolal pozdvižení svými nesmyslnými příspěvky, když se vyjádřil ve smyslu, že ho žena chce nechat zavřít na psychiatrii. Pokračoval dalším vzkazem, v němž oznámil, že se chce rozvést. Obvinil Kardashianovou, že udržuje vztah s jiným raperem Meekem Millem, a označil ji i její matku za příznivkyně nadřazenosti bělochů. Tento příspěvek pak smazal. Tchyni Kris Jennerovu také nazval diktátorem Kris Čong-unem.

Jeho manželka později oznámila, že raper trpí bipolární poruchou. „Ti, kdo rozumí duševním chorobám nebo kompulzivní poruše, vědí, že pokud dotyčný není nezletilý, je rodina bezmocná, dokud si nemocný neřekne sám o pomoc,“ napsala Kardashianová na Instagramu.