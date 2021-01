Rozhodnutí nemít děti jsem nikdy nelitovala, říká Samantha ze Sexu ve městě

„Nemít děti jsem se rozhodla zcela vědomě, když jsem si jako mladá herečka řekla, že budu veškerou energii a čas věnovat kariéře. Mnozí novináři automaticky očekávají, že mě fakt, že nemám děti, opravdu mrzí,“ řekla Kim Cattrallová v podcastu Women’s Prize for Fiction.

Kanadská hvězda pocházející z anglického Liverpoolu se v roce 1998 provdala za zvukaře Marka Levinsona. Bylo jí tehdy jednačtyřicet. Ačkoli možnost mít potomky probírali, herečka se nakonec rozhodla odmítnout rodičovství, protože se jí zrovna rozjížděla slibná kariéra díky roli sexem posedlé Samanthy v seriálu Sex ve městě.

„Dnes je jiná doba. Ale v roce 1998 bych se jakožto jedenačtyřicetiletá matka stala tak trochu vědeckým experimentem. Říkala jsem si, že se musím jasně rozhodnout pro jeden směr kvůli své celkové životní pohodě. Miluji svou práci. Je mým cestovním pasem do světa nezávislosti, svobody a vzdělání,“ vysvětlila Cattrallová, proč vědomě zvolila nemít děti.

Její rozhodnutí nemít potomka prý podpořil také gynekolog, který jí naznačil, že v jejím věku nemusí být těhotenství úspěšné. „Říkala jsem si, nevím, jestli to vůbec dokážu. Mohu sice projít vším tím, co nám doktor řekl, abychom udělali. Můžeme to všechno splnit do posledního písmenka a stejně mohu nakonec přijít o dítě, což by bylo srdcervoucí. A tak jsem se rozhodla, že raději nebudu mít žádné děti. A nikdy později jsem toho rozhodnutí nelitovala,“ říká herečka.

Kim Cattrallová byla třikrát vdaná. Poprvé v letech 1977 až 1979 za kanadského scenáristu Larryho Davise. Druhé manželství uzavřela v roce 1982 s německým architektem Andrem J. Lysonem, díky kterému se naučila německy a se kterým se o sedm let později rozvedla. V roce 1998 se vdala potřetí, tentokrát za zvukaře Marka Levinsona. Rozvedli se před šestnácti roky.

Momentálně žije s o čtrnáct let mladším zaměstnancem BBC, Britem Russellem Thomasem.



Cattrallová se narodila v anglickém Liverpoolu, později se jako malá společně s rodiči přestěhovala do Kanady. Zůstal jí britský pas a časem k němu přibyl i kanadský. Kromě role v seriálu Sex ve městě se herečka proslavila také jako pohledná kadetka z komedie Policejní akademie z roku 1984.