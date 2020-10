Našla jsem toho pravého, říká třikrát rozvedená Samantha ze Sexu ve městě

Kim Cattrallová byla třikrát vdaná. Když se rozvedla naposledy, dlouho odmítala navázat nový vztah. V roce 2016 však potkala Russella Thomase, který na ni nespěchal. A vyplatilo se mu to. Herečka dnes tvrdí, že právě on je tím pravým, na kterého celý život čekala.



„Od počátku jsme s Russellem cítili, že potřebujeme pryč z města. Tak jsme se odstěhovali do mého domu v Kanadě. Vrátila jsem se díky tomu zase domů. Ty nádherné hory a kosatky. Jako teenagerka jsem to vůbec nedokázala ocenit,“ svěřila se hvězda seriálu Sex ve městě magazínu PEOPLE.

Kim Cattrallová se narodila v anglickém Liverpoolu, ale její rodiče se přestěhovali do Kanady, když byla holčička. Zůstal jí britský pas a časem k němu přibyl i kanadský.



„Měli jsme se s Russellem rádi a byli jsme v častém kontaktu. Stále však jen jako přátelé. On pak za mnou jednou přijel do Vancouveru. Což bylo dost odvážné, protože jsme se tolik neznali, byli jsme předtím spolu jen párkrát na večeři. Ale on přijel a klapalo nám to. A od té doby jsme už čtvrtým rokem spolu! Miluji ho. Čekala jsem na toho pravého a vyplatilo se to! Stojí za to. Má úžasný smysl pro humor a cítím se vedle něj skvěle,“ chválí mladšího partnera Cattrallová.

Herečka byla už třikrát vdaná. Poprvé v letech 1977 až 1979 za kanadského scenáristu Larryho Davise. Druhé manželství uzavřela v roce 1982 s německým architektem Andrem J. Lysonem, díky kterému se naučila německy a se kterým se o sedm let později rozvedla. V roce 1998 se vdala potřetí, tentokrát za zvukaře Marka Levinsona. Rozvedli se před šestnácti roky.