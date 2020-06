První americká SuperStar požádala o rozvod. Děti chce do své péče

O rozvod se svým manželem a zároveň manažerem Brandonem Blackstockem požádala Kelly Clarksonová po sedmi letech manželství. Jako důvod uvedla zpěvačka neslučitelné rozdíly mezi oběma partnery, informoval web TMZ. Zároveň požádala o změnu příjmení z Blackstocková na svoje rodné Clarksonová a o svěření dětí do péče.



Podle reakcí přátel rodiny jsou všichni zprávou o rozvodu velice zaskočeni. „Je to jako hrom z čistého nebe. Nechápeme, co se mezi nimi najednou mohlo stát, že se chtějí rozvádět. Za celé ty roky se snad nikdy ani jednou nepohádali. Je nám to velice líto hlavně kvůli dětem,“ uvedl rodinný přítel pro pořad E! News.

Zpěvačka má s Blackstockem pětiletou dceru River Rose a čtyřletého syna Remingtona. Po svatbě s manažerem umělců věnujícím se country music vyvdala Clarksonová i dvě jeho děti z předchozího manželství s herečkou Melissou Ashworthovou, dnes již sedmnáctiletou dceru Savannah a třináctiletého syna Setha.

Karanténu trávila rodina společně na ranči v Montaně. „Je to naše vysněné místo, tohle je ten opravdový domov. O něčem takovém jsme s manželem oba snili odmalička. Jsme tam moc šťastní, je to opravdová idylka,“ pochvalovala si ještě nedávno zpěvačka v jednom z rozhovorů.

S Brandonem Blackstockem začala Clarksonová chodit v roce 2011. Vzali se v říjnu 2013 v Tennessee po dvouletém vztahu. Svatba byla malá a bez účasti médií.



Kelly Clarksonová je první vítězkou americké obdoby talentové soutěže SuperStar a zároveň také jednou z nejúspěšnějších. Během své kariéry získala zatím dvě ceny Grammy.

VIDEO: Kelly Clarksonová – Because Of You: