Sexuální obtěžování či vyhrožování znají všechny ženy, říká Keira Knightley

„Všechny ženy mají bohužel zkušenost se sexuálním i jiným obtěžováním. Doslova neznám žádnou ženu, která by nezažila mužské obnažování se, osahávání, nebo třeba to, že jí nějaký chlap jen tak řekne, že ji podřízne, nebo jí dá pěstí, nebo cokoli jiného. Každý něco takového zažil, je to opravdu dost depresivní,“ řekla Keira Knightley v rozhovoru pro magazín Harper´s Bazaar.

„Došlo mi to, když ženy začaly vyjmenovávat všechna bezpečnostní opatření, která dělají, než jdou samy odněkud v noci domů, aby měly jistotu, že se jim nic nestane. Uvědomila jsem si, že dělám každé jedno z nich. Automaticky. Ani už nad tím nepřemýšlím,“ pokračuje britská herečka.



Během rozhovoru prozradila, jak trávila se svými dcerami Edie a Delilah lockdown. „Měly jsme v zahradě trampolínu a rozhodly jsme se, že na ni můžeme jen v šatech. Tak jsem se každý den nalíčila červenou rtěnkou a použila trochu parfému Chanel, který mám ve své skříni. Moje dcera Edie měla mašle zapletené do vlasů a vílí křídla,“ popisuje Keira Knightley.

„Napadlo mě, proč bychom měly mít tyto krásné věci schované ve skříni, když to venku vypadá na konec světa a je to vlastně celé dost děsivé? Přišlo mi velmi důležité, aby byly i v této době děti co nejvíce šťastné bez ohledu na to, co se děje,“ dodala herečka.

Knightley v minulosti oznámila, že odmítá hrát nahá ve filmech, které režírují muži. „Nedávám režisérům absolutní zákaz (točit nahé filmové scény), ale platí to tak trochu pro mužské filmaře. Je to totiž částečně marnost... A také jsou to ty mužské pohledy. Nechci hrát v příšerných sexuálních scénách, kde jsou všichni ulepení a hekají. To mě opravdu neláká,“ dodala Knightley.

Do svých hereckých smluv přidala herečka podmínku o nahotě v roce 2015, když se stala matkou.