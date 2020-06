Po rozchodu s Bloomem jsem uvažovala o sebevraždě, říká těhotná Katy Perry

„Moje kariéra lítala tehdy jako na horské dráze, šla jsem dlouho dlouho nahoru a pak došlo k maličké změně. Vlastně se nic zásadního nestalo, ale pro mě to v tu chvíli bylo jako zemětřesení. Vydala jsem ze sebe při přípravě nové desky příliš mnoho a pomyslný neúspěch mě doslova zlomil vedví,“ zavzpomínala Katy Perry o víkendu v rozhovoru pro kanadskou stanici SiriusXM CBC Radio One.

„Rozešla jsem se tehdy ještě navíc se svým partnerem Orlandem Bloomem, který je teď otcem mého nenarozeného dítěte. Doufala jsem, že budu pak lítat v euforii alespoň z úspěchu nového alba Witness. Ale reakce fanoušků mě totálně zlomily. Prodala se totiž jen desetina nákladu předchozího alba Prism z roku 2013,“ přiznala americká zpěvačka.



Osobní krize prý naučila Katy Perry pokoře a vděčnosti. Přílišný úspěch ji podle jejích slov odnaučil vážit si podstatných věcí. „Bylo to pro mě velmi důležité být zase chvíli na dně. Abych se od něj mohla zase odrazit a nežít denně jen tím, že jsem známá popová hvězda,“ vysvětluje.

Vděčnost je podle zpěvačky prý nejspíš tím, co jí v tíživé situaci nakonec zachránilo život. „Kdybych ji v sobě neobjevila, udusila bych se vlastním smutkem a zřejmě bych tehdy skočila. Po rozchodu jsem myslela na to nejhorší. Ale pak jsem postupně našla způsob, jak se naučit všeho si vážit. Když prožívám těžké chvíle, opakuji si, za co všechno jsem ve svém životě vděčná. A že toho není málo,“ dodala Katy Perry.



Zpěvačka a její snoubenec Orlando Bloom se dali opět dohromady rok po dramatickém rozchodu. Herec požádal svou partnerku o ruku letos v únoru na Valentýna a oba dva se momentálně těší na svého prvního společného potomka. Dcera by se jim měla narodit v létě. Herec má již devítiletého syna Flynna z předchozího manželství s australskou topmodelkou Mirandou Kerrovou (37).

Katy Perry a Orlando Bloom se chtějí vzít v Japonsku, svatební plány jim dočasně narušilo šíření koronaviru a s ním spojená bezpečnostní opatření.

1. října 2015

