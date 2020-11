Nová prsa? Nejlepší rozhodnutí mého života, chlubí se fotkou Brzobohatá

„Dnes je to měsíc, co jsem podstoupila operaci prsou. Sama to považuji za nejlepší rozhodnutí v mém životě,“ napsala k odhalené fotografii na Instagramu zpěvačka skupiny Holki Katka Brzobohatá.

„Dříve jsem k tomu byla skeptická. Přišlo mi to zbytečné a povrchní. Ale po tom, co mi s prsy napáchalo kojení, jsem za operaci šťastná,“ napsala trojnásobná maminka.

S hokejistou Davidem Švagrovským (35) má Kateřina dvouletého syna Adama, sedmiletou Anabel a pětiletou Lauru. Každé z dětí kojila zpěvačka dlouhých deset měsíců.

„Operoval mě nejlepší z nejlepších, MUDr. Pavel Horyna. Doktore, zbožňuji vás. Mám kulaté implantáty 335 ml. Nemohli jsme vybrat lépe. Děkuji. P.S.: Rychlá fotka a teď zpátky do chlívku,“ dodala Brzobohatá s odkazem na speciální pooperační podprsenku.

Plastiku prsou má i zpěvaččina kolegyně ze skupiny Holki Nikola Šobichová, dnes již Matoušková (38). Operace čeká také třetí členku Radanu Labajovou (40). Ta se k zákroku odhodlala ze zdravotních důvodů. Je nositelkou genu BRCA2, a hrozí u ní vysoké riziko rakoviny prsu.

Jak se zpěvačka v minulosti svěřila v rozhovoru pro Magazín DNES, oba její rodiče zákeřné nemoci podlehli, a trpí jí i její sestra. Po adnexetomii, tedy chirurgickém odstranění vejcovodů a vaječníků, plánuje Labajová preventivní odstranění prsů, mastektomii.