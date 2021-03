Manžel je o 35 let starší boháč. To ze mě nedělá zlatokopku, říká herečka

„Většina z nás dává ostatním pomyslné nálepky a soudí je často jen na základě toho, jaký z nich má dojem, nebo podle různých spekulací, aniž by znali fakta. To se samozřejmě stalo i mně. Dostala jsem spoustu nepěkných nálepek okamžitě poté, co jsem se provdala za Davida,“ svěřila se Katharine McPhee Fosterová v podcastu Dr. Berlin’s Informed Pregnancy.



„Hned jsem například dostala nálepku zlatokopka. Jen proto, že jsem se zamilovala do úspěšného bohatého muže, který je o dost starší než já. Ale to ze mě přece nedělá zlatokopku. Nic není nikdy tak, jak to na první pohled vypadá. Jen já sama dobře vím, jak to mezi námi je. A na tom jediném záleží,“ říká herečka a zpěvačka, která je v pořadí již pátou manželkou úspěšného kanadského muzikanta Davida Fostera, držitele šestnácti cen Grammy.

„Až moc dlouho a zbytečně jsem řešila, co na náš vztah řekne okolí. Naše láska se přitom rozhodně nezrodila přes noc. Je to hluboký vztah a máme za sebou dlouhý krásný společný příběh,“ vysvětluje Fosterová, která porodila koncem února své první dítě. Pro Fostera je jejich společný syn pátým potomkem.

David Foster a Katharine McPhee se seznámili v soutěži American Idol, kde byl skladatel a textař hereččiným mentorem. Později přerostlo přátelství v lásku a muzikant se v roce 2017 rozvedl s předešlou manželkou, bývalou modelkou Yolandou Hadidovou (57). Seriálovou herečku a zpěvačku McPhee si pak vzal v roce 2019.

„Vadí mi, že lidé hledají jakousi pomyslnou vinu vždy na straně ženy. Žena, která chce být se starším mužem, je s ním podle nich jedině kvůli jeho penězům a úspěchu a chce od něj to či ono. Náš příběh je naprostým opakem něčeho takového,“ dodala americká herečka.