Nikdy jsem nebyla poslušná holka, co sedí doma, říká Brožová o vztazích

„Láska,“ odpověděla Kateřina Brožová bez váhání a přiznala, že se již poučila z nejednoho rozpadlého vztahu. „Asi jsem nikdy nebyla ta poslušná holka, co měla sedět doma. Vždycky jsem chtěla dělat svoji práci a žít život podle svého. Vždycky jsem měla vlastní názor. A člověk, který není z branže, a začne žít s herečkou, má často úplně jiné představy.“

Herečka také vysvětlila, jak to bylo s jejím výrokem, že by si chudého muže nikdy nevzala.

„To vzniklo tak, že jsem před lety dělala rozhovor do Lidových novin s jednou paní redaktorkou, která mi položila otázku, jakého muže bych si vybrala, když bych si měla vybrat ze dvou zcela identických. Jestli chudšího, nebo bohatšího. Takže jsem logicky odpověděla, že asi toho zajištěného. Paní redaktorka to pak použila do nadpisu rozhovoru. Navíc po svém, autorizovaná verze byla trochu jiná,“ prohlásila.

Herečka Kateřina Brožová byla sedm let vdaná za podnikatele Zdeňka Tomana. Svatbu měli v roce 1997 a rozvedli se v roce 2004. Mají spolu dceru Kateřinu.

Po rozvodu se herečka dva roky objevovala po boku podnikatele Petra Kovarčíka, který v roce 2015 zemřel na následky prasklého žaludečního vředu.

Pak se v roce 2006 půl roku vídala se slovenským miliardářem a nynějším politikem Borisem Kollárem. Rozešli se údajně kvůli pracovní vytíženosti obou.

O čtyři roky později bulvár spekuloval o tom, že herečka udržuje poměr se ženatým teplickým bossem ČSSD Petrem Bendou.

S mediálním magnátem Jaromírem Soukupem se Kateřina Brožová dala dohromady v roce 2013, svůj vztah veřejně potvrdili o rok později. Loni se ale rozešli.