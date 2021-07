Další miminko? Určitě ano, říká zpěvačka Kateřina Mátlová

Koncem ledna se vám narodila holčička. Jak se sžíváte se svou nejdůležitější životní rolí maminky?

Nádherně. Nedá se ani říct, že se sžívám, protože to jde úplně samo.

Co vám dává momentálně nejvíc zabrat?

Asi nic. Ne, to nemohu takto říct. Ale mít miminko je zkrátka nádherné. Mám stále krásný pocit. Když se na mě dcera podívá, usměje se a teď už i občas zabrblá, tak na všechno ostatní v tu chvíli zapomenu.

Jste opravdu tak rozněžnělá, že vás teď nezajímá nic jiného než dcera?

Jasně že mě zajímají i jiné věci. Zajímá mě hlavně dcera, ale také samozřejmě moje práce a všechno, co se děje kolem. A jí vlastně taky. (smích) Ještě máme doma pejska, což je tedy musím přiznat největší záhul. Když jdeme ven a já mám v jedné ruce kočár a v druhé ruce vodítko, je to někdy náročné.

Jak se pejsek skamarádil s novým domácím elementem?

Krásně. My jsme měli takový fígl. Plínku z porodnice, kterou měla dcera pořád u sebe, jsme dali Etrovi do pelíšku a on pak dceru automaticky přijal jako člena své smečky. To je úplně perfektní a doporučuji to všem, kteří mají psa. Potom jsme je velmi opatrně seznamovali. Říkám záměrně velmi opatrně, protože jeho hlava je skoro větší než její celé tělo, takže dáváme velký pozor. Náš pes je ale velmi něžný a vždycky dá dceři pusu přes celou hlavu a ona je šťastná. Je to perfektní.

Jaká byla reakce vašeho kolegy Reného Baumanna neboli DJ Boba, se kterým hudebně spolupracujete a vystupujete na koncertech?

DJ Bobo, René Baumann! Je šťastný, že je dcera nádherná, a už se moc těší, až ji uvidí na koncertech, kde spolu budeme zpívat.

Budete si s sebou vozit malou jako psychickou podporu?

Ano, budu ji vozit s sebou. Psychická podpora budu spíš asi já její!

Věříte tomu, že miminko, už když je v bříšku, vnímá to, jakou hudbu posloucháte nebo co právě prožíváte? Třeba bude mít dcera díky tomu ráda hudbu z devadesátek, až bude větší…

Nevím jak devadesátky, ale určitě bude mít ráda mé tři singly, které jsem nahrála, když byla v bříšku. Teď se míchají a já poslouchám různé mixy, abychom to ještě vyladili. Jsem perfekcionistka, všechno musí být úplně perfektní. Poslouchám to s dcerou a ona se u toho směje a intonuje! Já jsem byla úplně u vytržení. Moc ji to baví a určitě na tom, co jste říkal, něco je. Miluje třeba zpěvačku Whitney Houston, když ji posloucháme v autě.

Kateřina Mátlová Narodila se 13. dubna 1979 v Brně.

Hudební vlohy zdědila po rodičích. Její otec Lubomír Mátl byl sbormistr a matka Jiřina Mátlová je hudební teoretička. Má pět sester, které se také věnují hudbě.

V době studií vydala společně s Věrou Špinarovou a dalšími českými zpěvačkami kompilaci Co láska si žádá. Své debutové EP album s názvem Mono vydala ve stylu pop s prvky electro. Album vzniklo ve Švédsku, Německu a České republice. Spolupracovala na něm s autory tvořícími pro Britney Spears nebo Miley Cyrus – Joakimem Haukaasem a Charliem Masonem.



Účinkovala v muzikálech Vlasy, Pomáda, Monte Cristo, Dracula. Účastnila se koncertního turné Mise v hlavní roli s Danielem Hůlkou. Spolupracovala také s taneční skupinou Uno na projektech Malá mořská víla a Carmen.

V posledních letech je sólovou zpěvačkou švýcarského hudebníka DJ Boba, kterého proslavily hity jako Everybody, There Is a Party, Freedom, Love Is All Around a další.

Jak jste na tom po porodu s formou? Kdy jste se poprvé odvážila stoupnout si na váhu?

Já jsem ještě na váze raději nestála. Vlastně doma ani žádnou váhu nemám. Jediný, kdo se zatím vážil, byla malá, protože jsme museli hlídat, zda správně přibírá.

Oděvy nezaplakaly?

Ne, oděvy spíš chátrají. Nosila jsem samozřejmě v těhotenství a doma převážně legíny a tričko. Podle oblečení jsem se však vrátila perfektně na svou původní váhu. A to jsem ještě ani nezačala cvičit. Myslím, že maminky by měly začít s cvičením opravdu až tak po půl roce, aby se předešlo různým těm vypouklým bříškům. Určitě se do toho zatím nijak vehementně nehrnu.

Když už jste teď zkušená a víte, co obnáší těhotenství a porod, troufla byste si na to znovu, kdyby to přišlo?

Určitě. Já jdu do všeho úplně po hlavě, takže ano!