Přítelovu víru respektuji, říká Miss Global Karolína Kokešová

Druhá česká vicemiss Karolína Kokešová zvítězila koncem ledna ve finále mezinárodní soutěže krásy Miss Global v Mexiku. Šlo o sedmý ročník klání, jež se řadí mezi soutěže stojící ve stínu tradičnějších přehlídek Miss World a Miss Universe. Vyhlášení narušil jeden ze sponzorů, který dívky obvinil z podvodu.



„Že se vyhlášení Miss Global pokouší ovlivnit místní mexický mafiánský sponzor ve prospěch své favoritky, bylo jasné, jelikož se tam předváděl jako ředitel zeměkoule. Jeho favoritka na výhru objektivně neměla a bylo mi líto ostatních dívek v soutěži, které v přípravách poctivě dřely. Tím spíš jsem ocenil odvahu pořadatele, že úplatku odolal a finálový večer stopl a docílil regulérního dokončení. Takže Kája mohla férově zvítězit,“ říká v rozhovoru pro Magazín DNES její partner David Snášel.

V Mexiku prý vítězství krásky oslavit společně nestihli, z bezpečnostních důvodů totiž museli řešit přestěhování Kokešové do jiného hotelu. „Ten mafián se po svém fiasku cítil ponížený na egu a nevědělo se, co vyvede,“ popisuje Snášel, který se dal dohromady se svou partnerkou díky sociálním sítím.

„Po mých třicátinách jsem umístil na Facebook fotky z narozeninové oslavy. Jednu z nich olajkovala jistá hezká holčina. Po čase jsem ji potkal na Instagramu a zkusil jsem jí napsat: že jí to sluší, že mi připomíná herečku Denise Richardsovou, že jí fandím. Kája mi poděkovala. A pak mě napadlo, že bych pro ni měl job v rámci zajišťování hostesek na firemní eventy, a tak jsme si začali psát,“ popisuje. „Je to takový příběh moderní elektronické doby,“ dodává modelka.

Na první výlet spolu jeli partneři už po čtrnáctidenní známosti do dalekého Hongkongu. „Mělo to lehce buddhistický nádech, navštívili jsme tam řadu ikonických míst, bylo to moc fajn,“ vzpomíná David Snášel, který se prý snaží držet filozofie zůstat pokorný, ať už jedná s kýmkoli. „Peníze jsou svoboda, to ano, ale máte-li milion, nebo sto milionů, neznamená to, že budete šťastnější.“

David Snášel a Karolína Kokešová společně žijí již třetím rokem. „Neustále náš vztah posouváme. Pořídili jsme si pejska, budeme spolu bydlet, pak si třeba někdy řekneme, že bude svatba. Ale není třeba na nic tlačit. Jestli bude svatba dřív, nebo později, je jen na nás. Teď se ještě chceme věnovat každý své práci, něco dokázat. A chceme být trochu i sobečtí a naopak nebýt sobečtí vůči dítěti. Myslíme si, že člověk má mít dítě, až si splní své tužby. A až se Kája jednou rozhodne mít dítě, vím, že mu pak podřídí úplně vše,“ míní podnikatel, který je majitelem holdingu Group of Node, sdružujícího řadu firem.



„Oba jsme dost pracovití, máme si o čem povídat, máme vůči sobě respekt, vážíme si sami sebe. David je komunikativní, zábavný a extrémně pracovitý. V pátek večer namísto nějaké párty sedí do půlnoci v kanceláři a vyřizuje maily. Má ve všem pořádek, vše poskládané v komínkách, i na stole. Je perfekcionista. V tom ho obdivuju, protože já taková nejsem. Momentálně bydlíme zvlášť. Společně jsme již žili, ale v jiném bytě. Teď zařizujeme nový a dohodli jsme se, že se do něj spolu sestěhujeme, až bude hotová kuchyně. Mezitím bydlím s kamarádkou. Ale s Davidem spolu trávíme času dost,“ vysvětluje Karolína Kokešová.

Modelka si pochvaluje originalitu svého partnera při výběrů dárků. „Například k Vánocům jsem dostala tři oříšky ve smyslu tří přání. David je dárek sám. Je velmi štědrý, pro všechny okolo by se rozdal,“ chválí Snášela Kokešová. Nijak jí nevadí ani partnerova víra, kterou společně nesdílejí.

„Osobně buddhistkou nejsem, věřím spíš sama v sebe a v dobrý úsudek. Ale přítelovu víru respektuju. Pokud ho to dělá šťastným, budu šťastná i já,“ říká Miss Global, která by se do budoucna ráda věnovala vlastnímu podnikání. „Založila jsem módní značku, ale zatím je to ještě čerstvé, dám o tom vědět v pravý čas,“ dodává Karolína Kokešová.

ANKETA: Líbí se vám vítězka Miss Global Karolína Kokešová?

Ano 4773 Ne 1208