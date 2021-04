Karlos Vémola a Lela Ceterová čekají druhé dítě. Byl to šok, říká zápasník

„Byl to pro mě šok, ale mám radost. Lela mi to napsala uprostřed Karlos Show. Napsala mi, že je těhotná čtyři týdny. A před čtyřmi týdny jsem měl zápas s Ďatelinkou,“ řekl Karlos Vémola v živém vysílání na Instagramu.



„Lela ví, že to není ani první, ani poslední dítě, takže jestli to bude chlapeček, nebo holčička, to je úplně jedno. Když to nebude teď, tak to bude potom. Lela už mi zakázala další zvířata, tak budou děti,“ směje se MMA zápasník.

„Samozřejmě chci nějakého malého Terminátora, aby neměly holky doma tak obrovskou převahu. Ale když to nebude kluk teď, tak to bude kluk příště,“ dodal Vémola.

Loni v létě se Lela Ceterová svým sledujícím na Instagramu svěřila, že od MMA zápasníka kvůli jeho nevěře odchází i s tehdy osmiměsíční dcerou Lili. Po několikaměsíčním rozchodu se před Vánoci dali znovu dohromady a playmate s dcerou se nastěhovaly zpět do Vémolandu, jak sám Karlos říká svému honosnému pražskému sídlu.

Při příležitosti prvních narozenin dcerky Lili požádal Vémola Ceterovou o ruku. Podle MMA fightera musí být svatba 28. června. „To bylo naše první rande. Buď to stihneme ještě letos, když to tedy koronavirová situace dovolí, nebo až napřesrok. A bude to na místě, kde jsme byli na prvním rande. Na tom jsme se shodli,“ těší se Karlos Vémola.



Pro playmate a rodačku ze slovenské Žiliny Lelu Ceterovou bude dítě po dceři Lili druhým potomkem, Karlos „Terminátor“ Vémola má kromě dcerky syna Karlose Jr. a nevlastní dceru z předchozího vztahu. MMA zápasník žije střídavě v Praze a od svých osmnácti let také v Londýně, kde kromě práce tráví čas se svými dětmi.