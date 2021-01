Vémoland byl bez mých holek prázdný, chci spoustu dětí, říká MMA zápasník

13:03

Snoubenci Karlos Vémola (35) a Lela Ceterová (31) promluvili o svém odloučení, zásnubách i plánované svatbě. Ta by podle MMA fightera a slovenské playmate mohla být již tento rok. Bijec se svěřil také s tím, že by si do budoucna přál mít co nejvíce potomků.