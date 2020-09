Jsou jako přes kopírák, blonďatý a silikonový, říká Vémola o partnerkách

Mezi plastikovými blondýnami, s nimiž měl zápasník podvádět svou partnerku, jsou Zdeňka Černá alias Lulu či Eva Feuereislová, která si říká Plastic Queen. „Lulu ani nevím, kdo je. Těch Lulu a jim podobných se teď objevilo asi patnáct a ony se ke mně všechny ty holky hlásej,“ postěžoval si zápasník.

Vémola ovšem v primácké Show Jana Krause připustil, že většina jeho expartnerek si je podobná. „Všechny jsou blonďatý a silikonový. Já to mám jako přes kopírák. Ale jinak jsem skromný. Moc toho nechci, hlavně aby byl doma klid,“ prozradil.

Podle zápasníka bulvární trhák a obří aféru z rozchodu s matkou jeho dcery, slovenskou playmate Lelou Ceterovou, dělala média. „Oni pořád píšou o tom, co řekl Vémola a co řekla Ceterová, ale nikdo z nás nic neřekl, my jsme se spolu domluvili, a proto o tom ani moc nechci mluvit tady, protože jsem slíbil, že se o tom přes média bavit nebudeme,“ prohlásil Vémola a přijal Krausovu nabídku na to, že jim udělá mediátora.

Každopádně v posledních měsících Karlos Vémola hodně pracoval, pohyboval se mezi lidmi, navíc trénoval a připravoval se na zápas. Do toho si zranil koleno, které bylo potřeba operovat.

„Po operaci jsem začal tvrdě trénovat, protože mi zbýval pouhý měsíc do zápasu. Nikam jsem nechodil, nedělal jsem semináře, nebyl jsem mezi lidmi, jen jsem trénoval, ale bylo mi blbě, hodně blbě, tak jsem volal doktorovi, který mi řekl, že není divu, čtvrtý den po operaci, ale že mám vydržet, si tělo postupně zvykne,“ zavzpomínal.

„Tak jsem makal, makal, až jsem se úplně odvařil a skončil v posteli se čtyřicítkami horečkami. Já jsem myslel, že je to od toho kolene, ale on to byl koroňák,“ dodal s tím, že se z nemoci nyní už zcela zotavil a jeho testy jsou negativní.