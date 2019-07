Teď mě čeká boj o syna. V Mariem jsem se zmýlil, říká Karel Janeček

„To, co dnes zažívám v rámci rozvodu, bych dřív považoval na absurdní béčkové televizní drama. Až do nedávna bych nevěřil, čeho všeho může být schopna žena, natož žena, kterou jsem kdysi bláznivě miloval. Jsem smutný, že nyní nemohu svého syna svobodně vídat, ačkoliv k sobě máme velmi blízko a moc mi chybí. Dělám pro to vše, nicméně jeho matka systematický narušuje naše setkání v Paříži a brání mi si ho vzít do Česka na prázdniny nebo za rodiči. Proto se velmi těším na soudní stání začátkem v září, kdy konečně dosáhnu svých rodičovských práv,“ prozradil Janeček ve vyjádření pro média.

Stále prý doufá, že by se jako rodiče mohli setkat a vše vyřešit jako dospělí lidé. Po svatbě s Mariem Mhadhbi, která pochází z Tuniska, ale žije ve Francii, v květnu 2015 přitom věřil, že budou spolu šťastní.

„To jsem chvíli skutečně byl. Avšak znal jsem ji tehdy pouze pár měsíců, vnímal jsem ji velmi zkresleně a viděl jsem v ní tu pravou. Zmýlil jsem se. Ohledně manželství bych rád vysvětlil jednu zásadní věc. Ženit jsem se s ní nechtěl, ale jakmile Mariem byla těhotná, dala mi ultimátum, že pokud si ji nevezmu, půjde na interrupci,“ řekl.

„Nelitoval jsem toho tehdy, velmi jsem se na dítě těšil a věřil v náš vztah. Vlastně nelituju doteď, protože mám úžasného syna. Až dnes si ale uvědomuji, jak silnou pozici Mariem poskytla role ‚právoplatné‘ manželky, navzdory tomu, jak sporný byl způsob, kterým toho dosáhla,“ uvedl.

Manželství s Mariem nefungovalo

Janeček prozradil, že jeho druhé manželství se začalo rozpadat již pět měsíců po narození syna. Když si začal s Lilií, už každý s manželkou žili v jiné zemi. „Mluvit o funkčním ‚manželství‘ by nedávalo smysl. Věřím, že jsme se oba s Mariem snažili pro náš vztah zpočátku dělat to nejlepší. Ale náš rodinný život byl poměrně krátký a z velké části skončil na jaře 2017. Poté, co se Mariem odstěhovala zpět do Paříže,“ prozradil.

„Náš vztah nefungoval. Byť jsem se ho pořád snažil primárně v zájmu Yaniska zachraňovat, byla to slepá ulička. Zpětně vidím, že hlavní důvod k přestěhování nejspíš bylo, aby mě oddělila od syna. Ale také z jiných pragmatických důvodů, aby u případných soudních sporu získala lepší strategickou pozici. Jak jsem časem zjistil, řadu strategických kroků podstoupila už v době, kdy jsem měl za to, že se oba upřímně ještě snažíme nás vztah zachránit.“

Karel Janeček a jeho manželka Mariem Mhadhbi

Přesto i v té době Karel Janeček veřejně tvrdil, že jeho manželství je báječné a všechno je skvělé. „Veřejnosti jsem nikdy nelhal, ale je fakt, že jsem prezentoval pouze tu pozitivní část našeho vztahu, dokud jsem věřil, že má šanci. Byl jsem přesvědčen, že jsem jednal správně. Už kvůli malému. Popisovat negativní kroky Mariem by tehdy nebylo gentlemenské,“ míní.

Milenecké vztahy podle Karla Janečka na rozpad jeho druhého manželství moc velký vliv neměly. „My jsme se na otevřenosti dohodli oba. Oba jsme měli příležitostné zálety. Já milenky, ona milence. Žít s Mariem v monogamním vztahu bych si nikdy nedovedl představit, ale snažil jsem se ze začátku udělat absolutní maximum pro její štěstí a spokojenost. Jeden z mnoha příkladů je třeba i to, že během těhotenství a nějakou dobu po jsem jí byl věrný,“ uvedl.

VIDEO: Miliardář Janeček se oženil ve vrtulníku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mariem o Lilii řekl ještě předtím, než spolu něco osobního měli a než se vydali do Bhútánu, kde počali dceru. „Po Bhútánu jsem za Mariem přišel s tím, že plánuju mít s Lilií dítě i svatbu. Byl jsem připravený manželství ukončit a začít nový život s Lilií, když přišel nečekaný obrat. Mariem oznámila, že chce zkusit model dvou rodin, Lilii přijímá a dokonce souhlasí s rychlým rozvodem aby obě rodiny byly ‚stejně legitimní‘, z čehož jsem byl nadšen. Formální rozvod před porodem, minimálně ve fázi procesu, byl součástí mého slibu Lilii,“ tvrdí Janeček s tím, že nakonec se přece jen rozhodl pro Lilii.

Lilia je ta pravá a jediná

„Než jsem definitivně pochopil, že chci být jen s Lilií, předcházelo tomu několik měsíců mých chybných úvah, kterých zpětně dost lituji. Odnesla to tehdy Lilie čekající naše miminko. Dnes vím, že Mariem na to šla čisté strategicky. Předstírala, že přijímá Lilii, a zároveň mi předkládala spoustu vymyšlených obvinění na její konto. Do toho začala předstírat těhotenství. Později se jí skutečně podařilo otěhotnět a začala znovu vydírat interrupcí. Dnes nevím, zda to bylo opravdu se mnou, data neseděla,“ tvrdí Janeček.



„Bylo to strašné a pod nátlakem jsem si dokonce pár měsíců myslel, že bude lepší jí dát prioritu. Miminko jsem moc chtěl zachránit, i když hlavní roli v mém rozhodnutí hrál Yanis, bál jsem se ho ztratit. Těhotenství však Mariem přerušila tak i tak.“



Lilia Khousnoutdinová, Karel Janeček a jejich dcera Isabela (2018)

Následující zima na přelomu let 2017 a 2018 byla podle Karla Janečka strašná. Lilia odjela a jemu bylo jasné, že s Mariem nemůže být, byť se snažil. „Můj poslední a nejpotupnější pokus o resuscitaci manželství se odehrál v březnu na Českých lvech. Pak jsem se rozhodl pro rozvod v každém případě. Začátkem května jsem odjel za Lilií do Londýna, omluvil se jí a poprosil ji, aby mi dala ještě druhou šanci. Během těch zimních měsíců jsem zejména pochopil jak moc ji mám rád a jak jsem ji křivdil,“ říká.

K rozvodu a ukončení vztahu ho nakonec přimělo právě „vydírání“ manželky dalším potratem. Navíc si až zpětně uvědomil, že Mariem šlo hlavně o jeho podporu jejích projektů. „Udělal jsem hrubou chybu, že jsem si vybral bez prověření času a tedy špatně. Nyní se snažím o maximálně harmonické vztahy a hlavně stabilitu pro své děti. Mariem vždy bude mámou Yanise, a moc jí přeji aby našla v životě štěstí a dokázala se stabilizovat,“ řekl.



VIDEO: Karel Janeček a jeho partnerka na večírku v Karlových Varech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Víte, já i po rozchodu udělal maximum, abych Mariem co nejvíce vyšel vstříc a podpořil ji v zájmu dobrých vztahů, kvůli našemu synovi. Doufal jsem v dosažení respektu, ideálně přátelství, alespoň z malé části takového, jako mám se svojí první ženou Míšou.“

Karel Janeček také dodal, že momentálně je Lilia pro něho jedinou ženou. Věří tedy pořád v polyamorii? „V určité životní fázi a pro určitý typ vztahu ano. Pro sebe v tuto chvíli ne. Necítím potřebu čehokoli dalšího mimo máš vztah s Lilií,“ dodal.