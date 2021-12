Jsem vděčná, že nemám doma chlapa, který by mě prudil, říká Kamila Nývltová

Ze zpěvačky se nám zřejmě nadobro stává cukrářka. Co za to může?

To, že je tu už dva roky covid, plno akcí se zrušilo, na prosinec zase přišlo nějaké zavírání a firmy odvolávaly koncerty, protože se jim do toho nechce. Proto jsem se dalším rokem dala do pečení cukroví. Letos je ho půl tuny, takže se opravdu nenudím. Potřebuji stále něco dělat.

Jak vypadá váš denní režim a kolik objednávek vám visí ve vzduchu?

Můj režim? Musím to střídat. Krkonoše, Praha a obráceně. V Praze učím na konzervatoři, mám tady nějaké schůzky a povinnosti, v Krkonoších mám zase svou výrobnu. Když jsem tam, v šest vstanu, nachystám si těsta, zadělám a každý den tak do pěti odpoledne jedu. Do toho řeším Instagramy a všechno. Pak přijdu domů, vykoupu se a jdu spát. Včera jsem usnula asi ve čtyři ráno, protože se mi v hlavě prolínaly věci, které musím ještě dodělat, co nachystat a tak.

Když si odečtete náklady za pronájem pekárny od výnosů, hodí nakonec pečení víc, než kdybyste celý prosinec prozpívala?

To se těžko počítá a hodnotí. Nevím jestli víc, asi ne. Spíš si myslím, že peníze za tu práci jsou daleko více vydřené, než při zpívání. Nechci zpívání a umění nějak zlehčovat, jsou tam také těžké věci, co zpěvák musí umět a dělat. Ale v podstatě jen vezmu mikrofon a zpívám. U pečení musím stát každý den několik hodin a udělat třeba šedesát tisíc kousků. Ty peníze jsou fakt vydřené a zasloužené.

Přemýšlela jste letos nad každým kupovaným dárkem, protože víte, co každá vydělaná koruna znamenala pro vaše ruce a fyzičku?

Je fakt, že člověk si pak těch peněz mnohem víc váží. Opravdu obdivuji lidi, co celý život pracují rukama a dělají takovéhle řemeslo. Záda i tělo odchází, já jsem fakt vyřízená. Doma jsme si řekli, že letos to s dárky nebudeme přehánět. Člověk v této době pořád myslí na to, co bude dál a potřebuje mít nějakou rezervu. Hypotéky a účty se samy nezaplatí. Cukroví ode mě rodina dostane, takže budeme asi spokojený. Já nic nutně nepotřebuji a většinou si stejně všechno koupím sama. Jsem ráda, když jsem doma, máme klid a pohodu a nikdo nás neotravuje.

Vánoční svátky trávíte na horách?

Ano v Trutnově, nebo respektive ve Rtyni s rodinou, s přítelem a babičkami, takže se těším.

Co říká váš přítel na to, že je z vás cukrářka na plný úvazek?

On je rád. Miluje sladké, takže vždycky hodnotí, jestli mu to fakt chutná, nebo nechutná a kolikrát mi třeba i pomůže, když něco potřebuji. V podstatě mu je jedno, jestli má doma slavnou zpěvačku, on o to nikdy moc nestál. Je rád, když vidí, že se mi daří a mám úspěch u lidí, kterým chutná.

Ten můj Pepa mě podporuje v podstatě v čemkoliv a nic mi nezakazuje. Za to jsem taky ráda. Že nemám chlapa, který by mě doma vyloženě prudil. Ba naopak, stojí za mnou a i by se fakt těšil, kdybychom jednou měli svou výrobnu, nebo nějakou kavárnu. Má rád lidi, je k nim srdečný a lidi mají rádi jeho, takže by to uměl i dobře prodat! (smích)

Je pro vás důležité mít v této době přítele, o jehož rameno se můžete opřít?

Určitě jo. Větší tvrďák, co se nevzdává, je z nás dvou Pepa. Já spíše tíhnu k tomu se občas dostávat do depek, nebo strachu z toho, co bude. Ale Pepa řekne „Ne, neboj se láseno, to prostě zvládneme. Z toho se nepo… To bude dobrý, musíme bojovat“. On mě nelituje, ale naopak mě zvedá.

Jste třicátnice, co má přehled? Potkali jsme se na křtu videoklipu TV Twixx. Vyznáte se ve všech těch dnešních influencerech a reality show jako je Like House a podobně?

Upřímně moc přehled nemám, protože už jsem ta třicátnice a asi sleduji jiný věci. Ani na to nemám úplně čas. Ale neodsuzuji to. Všem, co se dostanou nějakým způsobem do našeho bláznivého šoubyznysu, fandím. Protože vím, jaké to je a znám i ty stinné stránky. Hlavně, ať každý něco dělá. Jen si vždycky říkám, jestli jsou živi jenom z toho Instagramu, co to vlastně dneska je za povolání? Být influencer… Nevím, jestli to může fungovat na celý život. Určitě je fajn mít nějaká zadní vrátka.