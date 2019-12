Timberlake se veřejně omluvil manželce. Opilý držel kolegyni za ruku

„Snažím se stranit bulvárním zprávám, co nejvíce můžu, ale když jde o mou rodinu, mám pocit, že je důležité vyjádřit se k nedávným zvěstem, jež ubližují lidem, které miluji. Před pár týdny jsem projevil silné pochybení ve svém úsudku, ale abych to vyjasnil, mezi mnou a mou kolegyní k ničemu nedošlo. Té noci jsem se strašně opil a lituji svého chování. Měl jsem být moudřejší,“ začal Timberlake svůj příspěvek na Instagramu.

„To není příklad, který bych chtěl dávat svému synovi. Omlouvám se své úžasné manželce a rodině, že jsem je vystavil tak trapné situaci, budu se teď snažit být nejlepším manželem a otcem, jímž dokážu být. Toto nebyl ten příklad,“ dodal.

Herec a zpěvák byl před pár dny s kolegy z filmu Palmer na skleničce. Paparazzi ho vyfotili, jak sedí na balkóně a drží za ruku kolegyni Alishu Wainwrightovou.

„V jednu chvíli jí normálně vzal ruku a položil si ji na své koleno. Ona mu pak jemně hladila stehno. On si po chvíli vzal její ruku do obou dlaní a hrál si s ní,“ cituje list The Sun svůj zdroj.

Když se pak Timberlake objevil bez snubního prstenu, mnozí se domnívali, že s manželkou prožívají krizi. S Jessicou Bielovou je ženatý sedm let a mají syna Silase (4).