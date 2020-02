Sex máme se ženou několikrát denně, mobil do ložnice nesmí, říká Bieber

„Když jsme spolu s mou ženou Hailey, moc rádi... no, můžete hádat, co celé dny asi tak nejraději děláme. Je to celkem zběsilé. Rádi koukáme v posteli na Netflix a máme sex. No, sexu stihneme za ten den rozhodně více než filmů. A ještě něco důležitého. Mobily do naší ložnice nesmí,“ svěřil se Justin Bieber v úterý svým fanouškům v londýnské O2 areně.

Zpěvák zde představil akustické verze písniček ze svého nového alba Changes a v průběhu večera odpověděl příznivcům také na mnoho všetečných otázek.

Svou lásku z dětství, modelku Hailey Baldwinovou si vzal Justin Bieber hned dvakrát. Poprvé v roce 2018 v New Yorku na radnici, podruhé pak loni v říjnu v luxusním pětihvězdičkovém resortu v Jižní Karolíně za přítomnosti rodiny i přátel ze světa celebrit.

„Být ženatý je opravdu úžasné. Ale abyste mě správně pochopili... Je to zároveň velká výzva a není to tak úplně jednoduché. Manželství je něco, na čem musíte zkrátka neustále každodenně pracovat. Takže pokud toužíte po svatbě a dětech, myslete i na to, že to není jen legrace“ řekl zpěvák.

Důležité ke štěstí je podle něj hlavně to, vybrat si k sobě toho pravého partnera či partnerku. „Musíte být také velmi trpěliví, milovat toho člověka takového, jaký je a být na sebe vzájemně, pokud možno, stále milí. Pokud vám to vyjde a vytvoříte mezi sebou společně silné pouto, je to pak skvělé a život je mnohem jednodušší,“ dodal Justin Bieber.



V minulém roce zpěvák přiznal, že bral tvrdé drogy, v současnosti prý bojuje s depresemi a lékaři mu nově diagnostikovali také ADHD.

VIDEO: Justin Bieber a Hailey: