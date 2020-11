Umím si představit, že bych měl čtyři děti. V Izraeli je to běžné, říká Haj

„Na další dítě se moc těším. Je to jiný pocit, je to zvláštní. Nemůžeš se ubránit tomu, že čekáš, že bude zase stejné. Ale víš, že nebude. Protože každý ti řekne, že druhé dítě je vždycky úplně jiné než první. Já si ale nemůžu zatím představovat nic jiného, než že se to narodí a bude to všechno podobné,“ svěřil se Jordan Haj v pořadu Mixxxer Show na ÓČKU.



Zpěvák si dokáže představit, že by měl tři nebo čtyři děti. „Vyrůstal jsem v Izraeli, kde je to úplně běžné. Pět dětí asi už ne, ale čtyři děti ano. Kdybych měl navíc čtyři dcery, připadal bych si jako král s princeznami,“ říká Jordan Haj.

Ten se během rozhovoru rozpovídal i o tom, že mezi jehož nejoblíbenější činnosti patří momentálně sledování Netflixu s partnerkou a poslech audioknih. Nestěžuje si ani na letošní rok, který je pro většinu lidí kvůli šíření koronaviru a různým opatřením dost náročný.

„Musím říct, že já osobně mám skvělý rok. Stihl jsem nový videoklip s názvem A Perfect President, zahájil jsem sólovou kariéru, točil jsem jeden z nejsledovanějších pořadů v televizi (Tvoje tvář má známý hlas), budu mít dalšího potomka... A k tomu jsem ještě dokonce zatím ani neměl covid,“ pochvaluje si pozitiva roku 2020 Jordan Haj.

Moderátorka, zpěvačka a herečka Emma Smetana se radostnou zprávou o svém druhém těhotenství pochlubila v polovině listopadu na sociálních sítích. Oznámení přišlo přesně tři měsíce poté, co ji vyfotili paparazzi v intimním objetí s o dvanáct let mladším hercem Josefem Trojanem.



Hudebník a aktuální hvězda show Tvoje tvář má známý hlas Jordan Haj se snažil médiím několikrát vysvětlit, že jejich vztah s Emmou stojí na pevných základech, a vše nasvědčuje tomu, že je noční „rande“ definitně zapomenuto.



Emma Smetana a Jordan Haj tvoří pár od roku 2008. V prosinci 2016 se jim narodila dcera Lennon Marlene Haj Hossein Smetana.

