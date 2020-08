Lži o mé partnerce nenaruší naši realitu, brání Emmu Smetana Jordan Haj

„Externí lživá informace mi nedokáže zasáhnout do naší reality. To se může dít mnoha lidem, kteří si nejsou sami jisti svým světem a nežijí na něj tak napojeni jako třeba my dva s Emmou na sebe a navzájem s přáteli a rodinou,“ řekl v rozhovoru pro pořad Showtime Jordan Haj, který byl v minulém týdnu několikrát označen jako paroháč.



„Pokud komunikace v životě některých lidí není tak krystalická jako u nás doma, tak si dovedu představit, že najednou ten vnější zásah, který je strašně zákeřný, se jich může dotknout,“ vysvětluje muzikant.

„Když někdo říká, že něco nějak je, a ty víš, že to tak není, tak je otázka, na kolik jsi si jistý tím, jak věci opravdu jsou. A ve chvíli, kdy jsi si jistý tím, jak to je, tak se tě to zkrátka nemůže dotknout,“ popisuje Jordan Haj, podle kterého ho celá situace nepotěšila spíše z hlediska dočasné ztráty soukromí.

„Jdeš se projít kolem domu a je ti to nepříjemné, protože zahlédneš ve křoví u baráku někoho s foťákem. Ale to by bylo divné asi pro každého,“ říká Haj, který momentálně dokončuje svou novou desku. Na té nebude chybět ani ukolébavka na dobrou noc pro jeho dceru Lennon Marlene.

„Je to taková balada. Není to moc útěšný. Ale má to být taková ukolébavka verze 2020 na dobrou noc. Myslím, že velice povedená,“ dodává Jordan Haj.