Galecki z Teorie velkého třesku se rozešel s matkou svého ročního syna

„Toto byl nejdrsnější rok mého života. Bylo to jako na horské dráze. Byla jsem na samotném vrcholu i nejvíc dole, jak to jen jde. Bylo to těžké. Ale věděla jsem, že můj syn mě potřebuje. Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. A sledovat toho malého zdravého kluka, jak roste, je ten nejhezčí dar na světě,“ napsala Alaina Mayerová na Instagramu u příležitosti ročních narozenin syna Averyho.

Johnny Galecki a Alaina Meyerová se na sociálních sítích společně objevili naposledy v dubnu, kdy slavili jako rodina Velikonoce v karanténě. O rozchodu páru informoval magazín People.

Svou bývalou partnerku představil herec poprvé oficiálně v roce 2018 na udílení cen People’s Choice Awards.

Ani v minulosti neměl Galecki v lásce zrovna štěstí. Většinou začal randit s kolegyní ze seriálu, ale vždy nakonec skončili jako „nejlepší kamarádi“. To se mu stalo například i s herečkou Sarou Gilbertovou, která s ním hrála v Roseanne i v Teorii velkého třesku.

Během vztahu s Galeckim si Gilbertová uvědomila, že je lesba. Po letech se potkali znovu v pokračování seriálu Roseanne, který byl kvůli rasistickým tweetům herečky Roseanne Barrové zrušen a pak nahrazen novým sitcomem The Conners, ovšem už bez Barrové.



Herec chodil i se svou další seriálovou partnerkou Kaley Cuoco, představitelkou Penny v Teorii velkého třesku. Svůj vztah tajili i před kolegy a v roce 2009 se nakonec také rozhodli, že budou jen přátelé.

V roce 2014 Galeckimu nevyšel ani vztah s herečkou Kelli Garnerovou. Také tehdy vydal s dnes už bývalou přítelkyní prohlášení o tom, že rozchod byl přátelský a oba zůstávají kamarády.