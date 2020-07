Depp a Heardová u soudu perou špinavé prádlo. Kromě drog došlo i na výkaly

Soud v Londýně začal v úterý. Johnny Depp, který usedl na lavici svědků, byl přitom dotázán na incident ze srpna 2014, který se měl stát na jeho ostrově na Bahamách. Nyní 34letá Amber Heardová ho obvinila, že ji tam udeřil a strčil do ní.



Depp podle agentury Reuters u soudu vypověděl, že se tehdy nacházel v jednom „z nejhorších okamžiků svého života“, kdy v důsledku odvykací kůry trpěl bolestmi, nekontrolovatelnými křečemi a naříkal na podlaze jako malé dítě. Heardovou obvinil z toho, že mu zabavila léky, které mu měly ulevit. Označil to přitom za „jednu z nejkrutějších věcí, kterou kdy udělala“.

Právnička deníku The Sun Sasha Wassová nicméně v reakci uvedla, že Heardová jen dodržovala instrukce Deppova lékařského týmu. Poukázala rovněž na to, že herečka kontaktovala zdravotní sestru, která pobývala na ostrově, a řekla jí i to, že na ni herec křičí a strčil do ní.

„Nestrčil jsem do slečny Heardové, ani jsem na ni žádným způsobem nezaútočil. Nebyl jsem ve stavu, abych toho byl schopen,“ hájil se u soudu herec známý z filmů Piráti z Karibiku.

Při procesu už u soudu zazněly výpovědi o tom, jak Depp ve velkém pil a užíval drogy. Soud si rovněž vyslechl podrobnosti jeho výbušného vztahu s Heardovou, se kterou se poznali při natáčení komedie Rumový deník v roce 2011. Vzali se v roce 2015. O 15 měsíců později požádala herečka o rozvod a v roce 2016 poprvé zmínila domácí násilí. Podle tvrzení, která u soudu zazněla, ji však 57letý herec začal fyzicky napadat už o tři roky dříve.

Depp tvrdí, že s rozvodem souhlasil, když se mu manželka vykálela v ložnici do postele. Nestihl totiž přijít načas na její narozeninovou oslavu a místo toho, aby se bavil s jejími hosty, si radši šel číst.

Johnny Depp a Amber Heardová (Londýn, 11. října 2015)

Ve středu Depp vypovídal o svém údajném dalším útoku na Heardovou, tentokrát v letadle, kdy se měl domnívat, že má aféru s hercem Jamesem Francem. Americký herec však uvedl, že agresorkou byla naopak jeho exmanželka, která na něj hodila lahev a poranila mu prst. On ji prý nikdy neudeřil.

Proces, kvůli pandemii přeložený z března, má podle BBC trvat tři týdny a jako svědci v něm prostřednictvím videopřenosu mají vystoupit i dvě bývalé Deppovy partnerky Vanessa Paradisová, která s ním žila 14 let, a Winona Ryderová, která s ním měla vztah asi čtyři roky. Obě již dříve Deppa podpořily a uvedly, že k nim se herec násilnicky nikdy nechoval.

Soudní líčení se koná v pěti místnostech, aby mohla být dodržena bezpečná vzdálenost a řízení mohli sledovat také zástupci médií a veřejnosti.

Ve středu se u soudu řešil rovněž další incident, který se měl stát v březnu 2013 a týkal se nápisu Wino Forever, jenž má Depp vytetovaný na těle. Nápis původně zněl Winona Forever (Winona navždy) a odkazoval na hercův vztah s právě s Winonou Ryderovou. Když se však v roce 1993 rozešli, Depp si nechal tetování změnit. Podle právničky Sashy Wassové herečka Heardová tehdy na toto téma zavtipkovala a herec ji následně třikrát udeřil do obličeje. Depp to ovšem popřel.