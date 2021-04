Manželka dvakrát podpálila dům, do ústavu ji nedám, říká zpěvák Sex Pistols

„Alzheimer je hnusný, vysilující a pomalý proces. Procházím tím s manželkou společně, bok po boku. Je ze mě pečovatel na plný úvazek,“ řekl John Lydon v rozhovoru pro magazín The Times.



„Nora zapomíná úplně všechno a všechny, kromě mě. Mě si naštěstí zatím stále jako jediného člověka pamatuje,“ říká muzikant. Chápe, že zdravotní stav jeho ženy, kvůli které už dvakrát málem vyhořeli, protože způsobila nešťastnou náhodou požár, se už nikdy nezlepší.

„Vyměnil jsem plynové sporáky za elektrické a sám teď vařím a o vše se starám. Vím moc dobře, že se nemoc časem ještě zhorší v něco opravdu hrozného. Ale snažíme se tomu čelit společně a zachovat si přitom alespoň nějakou důstojnost. Mám velké štěstí, že mám na to dost peněz,“ vysvětluje.

„Vím, že by bylo velmi snadné od toho všeho utéct a říct, že už to není tak, jak dřív a není to má zodpovědnost. Ale na to kašlu. Vzali jsme se a slíbili jsme si, že společně budeme v dobrém i zlém. Dělám pro ni, co můžu,“ dodal Lydon a přiznal, že kvůli celé situaci je na tom sám psychicky velmi špatně. Do nemocničního zařízení však manželku odmítá dát.

Manželé Nora Forsterová a John Lydon (Malibu, 2017)

Rodák z Londýna žije se svou ženou od 80. let na předměstí amerického Los Angeles. Další dům má v Malibu, vlastní i jednu nemovitost v Londýně.



Dědičku německého vydavatelství Forsterovou si rocker vzal v roce 1979. Nemoc jí diagnostikovali před třemi lety. Manželé nemají společně žádné děti, hudebník se však stal nevlastním otcem manželčiny dcery Ariane, zpěvačky kapely The Slits. Ta zemřela před 11 roky ve svých 48 letech na rakovinu prsu. Zanechala po sobě tři děti, dvojčata Pabla a Pedra a syna Wiltona. Lydon a Forsterová se po smrti Ariane stali jejich opatrovníky.

John Lydon se proslavil coby frontman Sex Pistols. Mezi největší hity kapely patří písně Anarchy in the U.K., God Save the Queen a Holidays in the Sun. Po rozpadu Sex Pistols v roce 1978 založil postpunkovou kapelu Public Image Ltd. Obě formace průběžně oživoval v 90. letech a po roce 2000.

Bývalý anarchista a pozdější pacifista se objevil v několika reality show s celebritami. Věnuje se také malování. Jeho kresby a malby byly často na albech kapely Public Image Ltd.

