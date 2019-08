Být lesbou není žádná strašidelná věc, říká herečka Jitka Smutná

Přestože se Jitka Smutná (67) v mládí platonicky zakoukala do dívky, nenapadlo ji nahlížet na ženy jako na objekty intimního citu. Vdala se, přivedla na svět dceru a syna. O svém manželství, které trvalo 26 let, mluví hezky. Pak se však stalo něco zcela nečekaného, zamilovala se do ženy. I o tom promluvila pro čtvrteční Magazín DNES.